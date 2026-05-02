Ученые связали поздние приемы пищи с набором веса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Исследователи из Мадридского университета Комплутенсе пришли к выводу, что время приема пищи влияет на поддержание нормального веса даже у людей с генетической склонностью к ожирению. Об этом сообщает UfaTime.ru.

В исследовании участвовали 1195 взрослых с избыточной массой тела. Они прошли 16-недельную программу по снижению веса, после чего ученые наблюдали за их состоянием на протяжении 12 лет.

Результаты показали, что каждый дополнительный час задержки приема пищи был связан с увеличением индекса массы тела почти на 1 кг/м². Также фиксировался рост веса примерно на 2,2%.

У участников с высоким генетическим риском эта зависимость оказалась более выраженной. Как отмечается, в этой группе индекс массы тела увеличивался на 2,21 кг/м² при более позднем приеме пищи.

Авторы работы объяснили это сбоем циркадных ритмов. По их мнению, поздние приемы пищи могут нарушать работу биологических часов организма, что повышает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи считают, что более ранние завтраки и обеды могут помочь в профилактике лишнего веса, особенно у людей с наследственной предрасположенностью.

