В лесопарке прохожие нашли вмерзший в лед пакет с человеческим черепом

В Петербурге прохожие нашли в лесопарке пакет с человеческим черепом, вмерзший в лед. Сотрудники Следкома проводят проверку.

"Обнаруженные костные фрагменты будут направлены для судебно-медицинского исследования", — говорится в сообщении ведомства.

По информации 78.ru, человеческую голову нашёл мужчина, гулявший с собакой по парку на улице Добровольцев. Пакет с черепом лежал под кустом, но извлечь его помешал лёд. В итоге помимо полицейских, дежурного следователя и криминалиста на место происшествия вызвали сотрудников МЧС.

