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«В августе мы прекращаем работу»: WhatsApp озвучит россиянам неожиданную новость

WhatsApp, одно из ведущих приложений для обмена...

artshots.ru

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WhatsApp, одно из ведущих приложений для обмена сообщениями по всему миру, объявило о прекращении поддержки на ряде старых моделей телефонов. Эта новость затронула множество устройств от таких производителей, как Samsung, Motorola, Huawei, Sony, LG и Apple. Согласно сообщению на портале gizchina.com, обновления для 45 моделей с устаревшими версиями операционных систем будут прекращены.

Список устройств, которые больше не будут поддерживаться WhatsApp, включает в себя такие модели, как Samsung Galaxy Note 3, Galaxy S4 Mini, Motorola Moto G и Moto X, а также несколько старых iPhone от Apple, включая iPhone 5 и 6. Эти устройства, хотя и пользовались популярностью в своё время, больше не смогут использовать WhatsApp из-за технических ограничений.

Разработчики WhatsApp рекомендуют пользователям перейти на более новые устройства с операционными системами Android 5.0 или выше, а также iPhone с iOS 12 и выше, чтобы продолжать пользоваться мессенджером без проблем. Это решение направлено на обеспечение безопасности и поддержки последних функций приложения.

Если ваш телефон входит в список устройств, поддержка для которых будет прекращена, возможно, пришло время задуматься о покупке нового аппарата. Подробную информацию о списке моделей и обновлениях можно найти на официальном сайте WhatsApp.

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