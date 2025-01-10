Соседи спасли 75-летнюю пенсионерку от агрессивных собак в Зеленодольском районе

В поселке Васильево Зеленодольского района произошёл случай нападения домашних собак на 75-летнюю женщину. Согласно предварительным данным, животные имели владельцев, однако во время инцидента находились без присмотра на улице.

Альфия Абдуллина получила множественные травмы, но благодаря оперативным действиям соседей, которые применили лопату для отпугивания собак и вызвали скорую помощь, пострадавшая своевременно получила медицинскую помощь. Её незамедлительно доставили в Васильевскую районную больницу с ранами на голове, лице и конечностях.

Заместитель главного врача Рустам Мутавалов сообщил, что пациентку быстро осмотрели и провели необходимые лечебные процедуры. После проведения перевязок её состояние стабилизировалось, и её перевели в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения и лечения.

Местная администрация подчеркнула, что инциденты с нападениями собак на людей в регионе требуют повышенного внимания. В связи с произошедшим было инициировано уголовное дело по фактам нарушения правил безопасности и проявления халатности, пишет Татарстан 24.