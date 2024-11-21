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В январе пенсий не ожидайте: пенсионеров поставили перед шокирующим фактом

Декабрь 2024 года станет знаковым месяцем для п...

mos.ru

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Декабрь 2024 года станет знаковым месяцем для пожилых граждан России. Благодаря корректировке графика выплат, многие пенсионеры получат сразу две пенсии в течение одного месяца.

Это связано с переносом выплат из-за новогодних праздников и выходных дней. Более того, с января пенсионеров ждёт ещё одна приятная новость — индексация пенсий.

Две пенсии в декабре: что нужно знать

  • Первая выплата в начале декабря

Первая выплата поступит как положено, в установленный сроки выплат пенсий.

  • Вторая выплата перед Новым годом

Январская пенсия будет перечислена ещё до наступления праздников, чтобы избежать задержек из-за продолжительных новогодних каникул. Выплаты начнутся с 25 декабря и завершатся 29 декабря. Таким образом, пенсионеры, которые обычно получают пенсию в первые числа января, смогут воспользоваться этими средствами ещё в декабре. Это особенно актуально для пожилых россиян, чьи траты накануне праздников значительно возрастают.

Индексация пенсий с января: что изменится

Помимо двойных выплат в декабре, с 1 января 2025 года страховые пенсии будут проиндексированы. Увеличение составит 7,3%, что выше уровня текущей инфляции.

Что это значит для пенсионеров?

Если, к примеру, пенсия составляет 20 000 рублей, то после индексации сумма вырастет на 1 460 рублей и составит 21 460 рублей. Это повышение направлено на компенсацию инфляционных потерь и улучшение финансового положения пенсионеров.

Как правильно использовать декабрьские выплаты?

Декабрь с двумя пенсиями предоставляет пенсионерам уникальную возможность грамотно распорядиться своими средствами. Вот несколько идей:

  • Новогодние расходы:

Подготовка к праздникам — подарки, украшения, праздничный стол.

  • Погашение долгов или авансовые платежи:

Оплата коммунальных услуг за несколько месяцев вперёд.

  • Сбережения:

Отложите часть средств на будущие траты, чтобы встретить новый год финансово уверенно.

  • Личное здоровье:

Потратьте деньги на лекарства, обследования или профилактику.

Что делать, если выплаты не поступили вовремя?

Если вы не получили пенсию в указанные сроки, рекомендуется:

  • Обратиться в банк, через который осуществляется выплата.
  • Связаться с отделением Пенсионного фонда для уточнения информации.
  • В большинстве случаев такие ситуации решаются оперативно.

Почему это важно для пенсионеров?

Декабрь с двойной пенсией станет не только финансовой поддержкой, но и символом заботы о пожилых гражданах. Возможность получить выплаты раньше обычного позволит пенсионерам комфортно подготовиться к праздникам, избежать неожиданных финансовых сложностей и встретить Новый год с оптимизмом.

Изменение графика пенсионных выплат в декабре 2024 года — это шаг, который поможет многим пенсионерам почувствовать себя увереннее. Дополнительный бонус в виде январской индексации лишь укрепляет их финансовую стабильность. Этот декабрь станет временем новых возможностей для пожилых граждан, открывая перспективы для более комфортного и благополучного будущего.

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