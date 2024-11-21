В Татарстане 22 ноября объявили штормовое предупреждение из-за ветра до 25 м/с

На сайте Министерства чрезвычайных ситуаций появилась информация о том, что уже 22 ноября испортится погода.

Так, в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ заявили, что в регионе в пятницу объявлено штормовое предупреждение.

Известно, что в ночное и дневное время 22 числа, а также ночью 23 ноября в Татарстане прогнозируется ветер 15-20 метров в секунду, иногда даже до 25 метров в секунду.

По этой причине сотрудники ведомства просят татарстанцев по возможности не выходить из дома и не оставлять детей без присмотра. Однако если вы все же вышли на улицу, то в случае ухудшения погодных условий не подходите близко к ЛЭП, рекламным щитам, ветхим конструкциям и деревьям.

Ранее мы писали о том, что Главдортранс получил штраф за установку шумозащитных экранов в Казани.