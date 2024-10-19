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Указ приняли тихо: пожилые россияне в возрасте от 59 до 83 лет увидят важные изменения с 3 ноября

В различных уголках России стартует уникальная ...

smartik.ru

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В различных уголках России стартует уникальная программа, позволяющая пенсионерам бесплатно осваивать искусство и историю городов под руководством опытных экскурсоводов. Это сообщение прозвучало от PG12, подчеркивая новые возможности для активного образа жизни пожилого населения.

Улучшение качества жизни пенсионеров

Как рассказывает специалист по вопросу о пенсионном планировании, Анастасия Киреева, инициатива станет частью государственной программы, которая нацелена на включение граждан пенсионного и предпенсионного возраста в культурную жизнь нашей страны. Она отмечает, что раньше пенсионеры уже начали бесплатно посещать культурные события, а также спортивные мероприятия. Но теперь ко всем привилегиям, что были утверждены ранее, добавятся также экскурсии.

Культурные прогулки в Екатеринбурге

Примером нововведения служат экскурсии в Екатеринбурге, где пенсионеры могут познакомиться с уличным искусством города. Эксперты и гиды проведут участников по маршрутам длиной около 8 километров и расскажут о значимых арт-объектах. В каждой группе будет до 20 участников в возрастной категории от 59 до 83 лет.

Регистрация на экскурсии

Чтобы стать участником бесплатной программы, пенсионерам нужно зарегистрироваться через местные социальные центры, подав предварительную заявку.

Польза от участия в экскурсиях

Эта программа способствует обогащению досуга пенсионеров, предоставляя им новые знания и впечатления, что благотворно влияет на их эмоциональное и физическое состояние. Регулярное участие в таких мероприятиях также способствует социальной активности и поддержанию здоровья.

Вклад в благосостояние старшего поколения

Подобные инициативы значительно повышают уровень жизни пенсионеров, показывая государственную заботу о старшем поколении. Программа является важной частью общенациональной стратегии по созданию поддерживающей и активной среды для пенсионеров.

В целом, новый проект бесплатных экскурсий открывает перед пенсионерами возможности для погружения в культурную жизнь страны, делая их быт более насыщенным и интересным.

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