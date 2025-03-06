«Теперь запрещено навсегда»: в законную силу вступило новое правило для всех граждан, у которых в квартире есть бытовые счетчики
amic.ru
В стране запущена новая система учета данных бытовых счетчиков, которая значительно упрощает процесс начисления коммунальных платежей. Теперь владельцам квартир не нужно самостоятельно передавать данные о проверке приборов учета – информация автоматически отправляется в единую государственную базу через Росреестр.
Как работает новая система?
По словам юриста Максима Иванова, обновленные правила устраняют необходимость сбора и подачи документов в управляющие компании. Вся информация поступает напрямую в государственную систему, что исключает бумажную волокиту и снижает риск ошибок в расчетах.
Какие плюсы получили граждане?
Нововведение значительно упрощает взаимодействие жильцов с коммунальными службами:
- Больше не нужно предоставлять документы – компании больше не могут требовать ненужные справки.
- Экономия времени – все данные передаются автоматически, без участия жильцов.
- Надежность информации – данные хранятся централизованно, что снижает вероятность их утери или искажения.
Что изменится для управляющих компаний?
Для коммунальных организаций автоматизация также дает ряд преимуществ:
- Ускорение работы – доступ к проверенной информации позволяет быстрее обрабатывать данные.
- Прозрачность расчетов – новые правила снижают вероятность ошибок и возможных разногласий с жильцами.
Что делать, если управляющая компания требует документы?
Если коммунальная организация продолжает запрашивать документы, которые больше не требуются, жильцы могут подать жалобу в жилищную инспекцию или обратиться в другие надзорные органы. В сложных случаях рекомендуется консультация с юристом.
Шаг к цифровому будущему ЖКХ
Внедрение автоматической передачи данных стало частью глобальной цифровизации системы ЖКХ. Новые правила помогают сократить бюрократию и делают взаимодействие граждан с коммунальными службами более удобным и прозрачным.
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