"Тело месяц лежало в холодильнике, никто не почуял запаха": обнародованы дикие детали убийства 8-летней Насти Муравьевой

В России продолжается расследование жестокого убийства восьмилетней Насти Муравьевой, пропавшей в июне 2021 года. Тело девочки нашли на лесобазе через полтора месяца. В насилии и убийстве признался бывший полицейский Виталий Бережной.

Эксперты считают, что мужчина заманил девочку к себе домой, где жестоко расправился с ней, завернул в кусок строительного материала и пакет, а после положил в холодильник. Позже, почуяв неладное, решил избавиться от тела. Уложил его в коробку и отвез в лесополосу. Там страшную "находку" вскоре и обнаружили.

Когда проходил обыск, следов преступления в доме Бережного не нашли. А во второй раз, когда следователи вскрыли дверь без хозяина, откуда-то в квартире появились кровь, частички волос и иные улики. Также не ясно, почему тело месяц лежало в холодильнике, но никто не почувствовал запаха.

В студии шоу "МАЛАХОВ" задались всеми этими вопросами, и эксперты считают, что в этом деле не все так просто.

"У него награды, служил в горячих точках. Его морально "убили": следователь, адвокат, полицейские — все выдавили из него признание. Все это подстава, цирк…" - заявил отец Бережного.

Стоит отметить, что за последние 15 лет в Тюмени пропало 15 девочек в возрасте от 7 до 15 лет. До сих пор бытует версия, что там орудует серийный маньяк.