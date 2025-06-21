Картофель всегда был символом русской крестьянской жизни, сытности и уверенности в будущем. Раньше считалось, что если есть картошка, можно пережить любые трудности. Однако в 2025 году этот доступный продукт стал причиной недоумения: почему он стоит дороже бананов и мандаринов?

Почему картофель в России стоит как импортный фрукт?

Причина не в том, что картофель стал дефицитным. Фермеры выращивают его в большом количестве, и склады переполнены. Проблема заключается в системе сбыта, где местный картофель часто обходится покупателям дороже импортного.

Где растет картофель и где его не хватает

Россия продолжает оставаться одним из крупнейших производителей картофеля. По данным Минсельхоза, площадь посевов составляет более 1,5 млн гектаров, а годовой урожай — более 28 миллионов тонн. Однако большая часть этого картофеля поступает с частных и фермерских хозяйств.

Особенно много картофеля выращивают в аграрных регионах России, таких как Поволжье, Урал и Центральная Россия. В таких местах, как Черновский, Наровчатка, Агаповка, картофель является не просто культурой, а важной частью жизни местных жителей.

Парадокс рынка: местный картофель дороже импортного

Сегодня на полках магазинов можно встретить картофель из Египта, Израиля, Грузии и других стран. При этом себестоимость отечественного картофеля составляет 15–27 рублей за килограмм, а оптовая цена — 30–40 рублей. Однако сетевые магазины часто завышают цену на импортный картофель до 160 рублей за килограмм, предпочитая работать с зарубежными поставщиками по нескольким причинам:

Импортная логистика проще и дешевле — морские перевозки быстрее и дешевле, чем доставка по российским дорогам. Стандарты и документация — зарубежные поставщики соответствуют необходимым требованиям. Удобство закупок — одна большая партия из-за границы заменяет десятки мелких поставок внутри России.

Логистика против здравого смысла

Российский картофель часто движется по суше, преодолевая большие расстояния, пробки и контрольные посты, что увеличивает его стоимость. Напротив, бананы и картофель из Египта проходят морским путем, что обходится дешевле и быстрее.

Кто управляет ценой на картофель?

Цены на картофель формируют не фермеры, а торговые сети, которые заключают контракты с крупными поставщиками. Малые фермеры не могут конкурировать из-за отсутствия необходимых сертификатов и систем документооборота.

Что происходит с невостребованным урожаем?

Иногда урожай остается невостребованным, и фермеры вынуждены его утилизировать. Колебания урожайности из-за погодных условий и проблемы с качеством семян также влияют на цену картофеля. Например, до 2022 года основными поставщиками семенного картофеля были зарубежные компании, а после изменений в внешней экономической политике доступ к качественным семенам стал ограничен.

Посредники и маржа: кто зарабатывает на картофеле?

На каждом этапе продажи картофель увеличивает свою цену: от поля до магазина через перекупщиков и оптовые склады. В результате фермеры не получают свою долю прибыли, а их продукция становится либо слишком дорогой, либо недоступной для большинства потребителей.

Как сделать картофель снова доступным?

Чтобы сделать картофель более доступным, необходимо пересмотреть систему сбыта. Ключевые шаги:

Развитие фермерских рынков и онлайн-платформ для прямых продаж.

Упрощение доступа малых фермеров к торговым сетям.

Поддержка производства качественных семян.

Оптимизация логистики внутри страны.

Расширение государственной поддержки малых сельхозпроизводителей.

Картофель — это не просто продукт, это символ нашей способности кормить себя. Когда его стоимость становится чрезмерной, это не только экономическая проблема, но и вопрос доверия к системе управления сельским хозяйством.

