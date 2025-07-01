"Стоит уже как импортное лакомство": почему дорожает картошка в России, откровения агрария

Картофель подорожал в 2025 году: причины роста цен и как с этим бороться

Картофель — традиционный продукт на каждом столе. Но с 2025 года его цена вызывает удивление: он стал стоить дороже, чем многие экзотические фрукты. Как это произошло и что можно с этим сделать?

Почему картофель подорожал?

Фермеры выращивают картофель в больших объемах, и склады переполнены, однако проблема заключается в системе сбыта. Местный картофель часто оказывается дороже импортных фруктов.

Где выращивается картофель в России?

Россия продолжает оставаться одним из крупнейших производителей картофеля. Площадь посевов составляет более 1,5 миллионов гектаров, а ежегодный урожай превышает 28 миллионов тонн. Особенно активно выращивают картофель в Поволжье, Урале и Центральной России.

Парадокс: почему местный картофель дороже импортного?

Себестоимость картофеля в России составляет 15-27 рублей за килограмм, однако в магазинах цена может достигать 160 рублей. Логистика, транспортировка и специфика поставок из-за границы — вот основные причины.

Кто влияет на цену картофеля?

Цены на картофель устанавливают торговые сети, а не сами фермеры. Малые фермерские хозяйства сталкиваются с трудностями из-за отсутствия необходимых документов.

Как сделать картофель более доступным?

Для снижения цен на картофель важно улучшить логистику, развивать фермерские рынки, упрощать доступ малых производителей и поддерживать производство качественных семян.