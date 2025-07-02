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Даже старые и пожелтевшие подушки запахнут свежестью: одна хитрость от пыли, пота и изношенности

Подушки — не только важная часть сна, но и элем...

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Подушки — это не только важная часть сна, но и элемент личной гигиены

Со временем в подушках скапливаются пыль, пылевые клещи, пот, жир с кожи, грибки, плесень и аллергены. Если не стирать подушки регулярно, это может привести к проблемам с кожей и дыханием. Вот как правильно ухаживать за подушками, чтобы обеспечить здоровый сон и продлить их срок службы.

Подготовка к стирке

Перед тем как стирать подушку:

  • Изучите ярлык — на нем указаны подходящие режимы стирки.
  • Зашейте поврежденный наперник — это предотвратит выпадение наполнителя.
  • Очистите подушку от пыли — используйте пылесос с насадкой для тканей или выбивалку.
  • При наличии пятен — нанесите пятновыводитель перед стиркой.

Как стирать подушки с разными наполнителями

  • Синтетические подушки (полиэстер, синтепон):

Стирать в машине при температуре до 40°C в режиме для синтетики.

  • Пух и перо:

Деликатная стирка при температуре не выше 30°C, с мягким отжимом или вручную. Идеально — специализированный режим «Пух/Перо» на стиральной машине.

Какое средство выбрать

Используйте жидкое средство для деликатных тканей — оно легче вымывается и не портит наполнитель. Не применяйте отбеливатели и кондиционеры — они разрушают структуру материала и могут вызвать аллергию.

Полоскание и отжим

  • Полоскание — всегда проводите дополнительное полоскание, чтобы остатки порошка не вызвали аллергические реакции.
  • Отжим — используйте минимальные обороты или отжимайте подушку вручную, особенно если наполнитель натуральный.

Сушка подушек: как и где

  • На воздухе — сушите подушку в тени, на горизонтальной поверхности, регулярно переворачивая и взбивая, чтобы наполнитель не сбивался.
  • В сушильной машине — используйте деликатный режим и низкую температуру. Добавьте теннисные мячики или специальные шарики для равномерного распределения наполнителя и предотвращения его слипания.

Важно: перед использованием убедитесь, что подушка полностью высохла, иначе внутри может появиться плесень.

Как часто стирать подушки?

  • Синтетические подушки — раз в 3–4 месяца.
  • Пуховые подушки — раз в 6 месяцев.
  • Наволочки — стирайте еженедельно.

Регулярная чистка подушек — залог здорового сна и долгой службы вашего текстиля. Соблюдайте эти простые советы, и ваш сон станет еще более комфортным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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