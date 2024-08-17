В условиях нарастающей напряженности в приграничных районах России, Курская область стала ареной нового витка конфликта. Сообщается, что Вооруженные силы Украины предприняли новые попытки проникновения в регион, что вызвало массовую эвакуацию и значительные боевые действия. На текущий момент под контролем украинских войск находится 28 населенных пунктов, а общее число эвакуированных превысило 120 тысяч человек.

Военные действия на территории

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на видеосовещании с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил, что украинская сторона занимает территорию глубиной в 12 километров и шириной фронта в 40 километров. В ответ российские военные предприняли ряд мер по укреплению обороны и активной защите, успешно отразив семь атак в районах Мартыновка, Борки и Коренево, где действовали штурмовые группы 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Потери и уничтожение военной техники

За время боевых действий, по данным Минобороны РФ, украинская сторона потеряла значительное количество военнослужащих и техники, включая 32 танка, 23 бронетранспортера и 17 боевых машин пехоты. Российские войска также доложили об уничтожении украинской военной техники и беспилотников, обеспечивая защиту воздушного пространства региона.

Гуманитарная ситуация и меры безопасности

Обострение конфликта привело к значительной гуманитарной проблеме, в связи с чем власти приняли решение о дальнейшей эвакуации жителей из наиболее опасных районов, включая Беловский район. Эвакуационные мероприятия продолжаются, а гражданская инфраструктура страдает от атак — так, недавно ракетные осколки повредили жилой дом в столице региона.

Информация о действиях военнослужащих ВСУ

Ситуация осложняется сообщениями о нарушениях международного права со стороны украинских войск, включая приказы стрелять по мирным жителям при сопротивлении и факты мародерства. Также стало известно о захвате двоих мирных жителей села Пороз, которые позже были освобождены.

Выводы

Ситуация в Курской области требует пристального внимания как со стороны властей, так и международного сообщества. Обеспечение безопасности граждан и защита их прав в условиях конфликта должны стать приоритетом в действиях всех сторон. Развитие событий продолжает оставаться под постоянным контролем, а меры по стабилизации ситуации и поддержке пострадавшего населения должны быть усилены, пишет ngs24.ru.