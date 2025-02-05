С начала февраля у россиян начнут забирать автомобили: какие категории машин «попадут»

С февраля 2025 года в России начали действовать обновлённые правила техосмотра, особенно затрагивающие владельцев автомобилей старше десяти лет.

Изменения направлены на повышение экологической безопасности и ужесточение контроля за состоянием автотранспорта.

Ужесточение экологических норм

В новой системе техосмотра уделено большое внимание экологическим стандартам. Штрафы за нарушение экологических требований теперь могут составлять от 2000 до 5000 рублей. Важным аспектом является цифровизация процесса: диагностическая карта теперь высылается на электронную почту, а каждый этап осмотра документируется в электронной системе.

Причины изменений

Эксперт по автомобильной индустрии Ян Хайцеэр объясняет, что нововведения связаны не только с улучшением экологической обстановки, но и с необходимостью предотвращения демонтажа систем снижения выхлопов, который некоторые водители проводят для увеличения производительности своих автомобилей. Кроме того, проблему усугубляет использование некачественного топлива.

Влияние на рынок

Изменения могут оказать значительное влияние на рынок подержанных автомобилей в России, увеличивая спрос на новые и более экологичные модели. Это также может привести к ускорению обновления автопарка, поскольку старые автомобили становятся менее привлекательными из-за сложностей с прохождением техосмотра.

Советы для владельцев старых автомобилей

Хайцеэр рекомендует владельцам подготавливаться к техосмотру заранее, обращая внимание на тормозную систему, фары и лобовое стекло. Также стоит рассмотреть модернизацию системы выхлопа, чтобы соответствовать новым экологическим стандартам. Это поможет избежать неожиданных расходов и обеспечит бесперебойную эксплуатацию автомобиля.

Новые правила техосмотра являются частью широкой экологической инициативы, направленной на снижение воздействия автомобилей на окружающую среду.

Хотя это может создать определённые трудности для владельцев старых машин, в долгосрочной перспективе такие меры способствуют созданию более чистого и безопасного дорожного движения.