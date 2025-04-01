«Реанимируем» умершую в теплице землю — 3 простых метода вернут почве плодородие: управитесь до посадки редиски

В конце марта многие огородники замечают, что почва в теплице начала покрываться зелёным налётом. Это тревожный сигнал, но ситуацию можно исправить, если действовать быстро.

Совсем скоро наступит время высаживать редис, а рассада уже готова к переселению. Важно, чтобы земля была рыхлой и питательной, иначе можно не ожидать хорошего урожая.

Почему почва зелёная?

Обычно такая проблема возникает из-за переувлажнения. Влага застаивается, что создаёт идеальные условия для роста водорослей и мха. Также почва может закислиться или стать слишком плотной, что усугубляет ситуацию. В любом случае, медлить не стоит.

Как решить проблему?

Проветривание теплицы

Как только снег растает, начинайте открывать двери и форточки, особенно в солнечные дни. Это позволит почве прогреться и подсохнуть.

Вскапывание почвы

Перекопайте землю на глубину штыка лопаты, оставив комья. Это ускорит испарение лишней влаги и поможет улучшить структуру почвы.

Обработка почвы

Через 5-7 дней после вскопки рассыпьте на поверхности один из раскислителей: известь, доломитовую муку или золу. Важно использовать только один из этих вариантов, чтобы не нарушить баланс почвы.

Дополнительная защита

Полейте грядки 1% раствором бордоской жидкости или Фитоспорином-М. Эти средства можно чередовать, чтобы избежать накопления меди в почве.