Путин подписал закон о сборе геномной информации у всех осужденных и даже подозреваемых

Ранее в России геномную информацию собирали у осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности, а теперь начнут собирать у всех осужденных, обвиняемых и подозреваемых.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в закон "О государственной геномной регистрации в Российской Федерации", согласно которым собирать геномную информацию будут у всех осужденных и подозреваемых. Документ размещен и доступен на портале правовой информации.

За проведение геномной регистрации будут отвечать органы предварительного следствия, органы дознания совместно с подразделениями органов внутренних дел и Следком.