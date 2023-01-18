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Путин назвал победу России в спецоперации на Украине неизбежной по нескольким веским причинам

Путин назвал победу России в спецоперации на Украине неизбежной по нескольким веским причинам

Фото: apral.ru

Спецоперация на Украине неизбежно завершится победой России, в том числе за счет ее оборонной промышленности, заявил Владимир Путин.

По словам Путина, РФ сейчас за года производит втрое больше ракет ПВО, чем Америка, а в целом оборонная промышленность РФ создает столько же ракет разного назначения, сколько суммарно производят все остальные государства в мире.

"Наше производство сопоставимо с мировым производством", — подчеркнул он.

Путин перечислил и еще ряд слагаемых, которые, по его словам, внушают уверенность в победе.

"С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы, и всей экономики", — сказал президент.

Он подчеркнул, что каждое из этих звеньев: промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, поддержка семей, здравоохранение — создает основу для эффективного развития России и ее победы.

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