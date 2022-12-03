Путин нашел нового и мощного союзника на Украине: скоро он туда придет

Новая стратегия российского президента Владимира Путина на Украине состоит в том, чтобы использовать лютые зимние холода в собственных интересах, пишет ТАСС, цитируя американское издание The American Conservative.

Аналитики издания в США пришли к выводу, что именно суровая зима станет основным и мощным собзником Путина в спецоперации на Украине.

"Новая стратегия Владимира Путина в украинском конфликте использовать предстоящую зиму 2022–2023 годов в качестве союзника для своих военных", - пишет издание.

Цель на данном этапе СВО, отмечается, ликвидировать энергосистему Украины, и без нее и промышленности ВСУ зимой в морозы будет срааться невероятно сложно, если вообще возможно. Поэтому, считают аналитики, Путин терепливо ждет лютых морозов. По заверениям синоптиков, ждать осталось совсем недолго.