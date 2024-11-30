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Пропадет с полок магазина с 1 декабря: «Пятерочка» и «Магнит» огласили новое решение

В век цифровых технологий и экологической осозн...

kprf-kchr.ru

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В век цифровых технологий и экологической осознанности, крупные российские ритейлеры делают решительный шаг навстречу устойчивому потреблению. Ведущие торговые сети, такие как «Пятерочка» и «Магнит», объявили о прекращении печати бумажных каталогов, которые долгие годы служили покупателям навигатором по миру скидок и специальных предложений. Это изменение призвано снизить потребление бумаги и углеродный след компаний, подчеркивая их стремление к бережливым и экологичным бизнес-практикам.

Теперь будет так любая самая актуальная информация о том, какие скидки и акции действуют на сегодняшний день, будет доступна благодаря цифровой платформе. «Пятерочка» планирует использовать большие информационные плакаты в магазинах, а «Магнит» активизирует своё присутствие в социальных сетях, предлагая покупателям участвовать в розыгрышах и получать горячие предложения прямо на свои смартфоны. Этот шаг не только упрощает процесс получения информации для клиентов, но и открывает новые возможности для интерактивного взаимодействия с аудиторией.

Эта инициатива ритейлеров отражает глобальные тренды в сфере торговли и подчеркивает важность адаптации к меняющимся предпочтениям потребителей, которые всё больше ценят удобство и экологичность в каждом аспекте своей жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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