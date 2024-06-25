Портфель розничных пассивов ВТБ превысил 8 трлн рублей

Общий портфель сбережений розничных клиентов банка достиг 8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 17%. Объем привлеченных средств за этот период вырос на 1 трлн рублей. Для сравнения за первое полугодие 2023 года прирост составил 8% (422 млрд).

Внимание розничных клиентов сосредоточено на срочных депозитах в национальной валюте. С начала года портфель рублевых вкладов ВТБ вырос на 21% и превысил 5,2 трлн рублей. Количество активных сберегателей ВТБ с начала года увеличилось на 21%. Клиенты открыли порядка 2,4 млн вкладов.

«Рынок сбережений сейчас – самый конкурентный в рознице. Клиенты обращают внимание на высокие ставки и простоту оформления депозитов и накопительных счетов, постоянно находясь в поиске лучшего предложения. Весь рынок растет рекордными темпами и в этом году может «прибавить» 22,5%. В первую очередь, растет объем срочных депозитов: пока ключевая ставка высокая, большинство вкладчиков стремится зафиксировать экстра-доходность. ВТБ во многом определяет рост рынка, формируя предложения для клиентов до того, как это станет мейнстримом. Например, в июне мы запустили вклад, привязанный к ключевой ставке, и видим повышенный спрос клиентов на него, а также увеличили ставку по накопительному счету до 18%. С начала года наши клиенты разместили на депозитах и счетах в ВТБ уже 1 трлн рублей, мы поступательно движемся к нашей стратегической цели удвоить объем рублевых депозитов, который по итогам 2026 года превысит 11 трлн рублей», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Сохраняется высокий интерес к юаню как со стороны крупных инвесторов, так и со стороны вкладчиков. Планомерно растет и доля юаня в общей структуре депозитов. Портфель юаневых пассивов уже достиг 16,1 млрд в китайской валюте, увеличившись на 24% с начала года. К концу года банк планирует увеличить долю юаня в валютных вкладах до 50%.

Банк РНКБ также отмечает сохранение активного спроса на сберегательные продукты у жителей Республики Крым и Севастополя. С начала года общий объем срочных депозитов в РНКБ вырос на 11,6% и достиг 110,6 млрд рублей. Клиенты открыли порядка 108 тыс. вкладов (для сравнения, за аналогичный период 2023 года было открыто 64 тысяч вкладов).