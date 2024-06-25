Новости России
· 16+ · Служба новостей

Портфель розничных пассивов ВТБ превысил 8 трлн рублей

Общий портфель сбережений розничных клиентов банка достиг 8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 17%.

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Подписаться в Telegram

Общий портфель сбережений розничных клиентов банка достиг 8 трлн рублей, увеличившись с начала года на 17%. Объем привлеченных средств за этот период вырос на 1 трлн рублей. Для сравнения за первое полугодие 2023 года прирост составил 8% (422 млрд).

Внимание розничных клиентов сосредоточено на срочных депозитах в национальной валюте. С начала года портфель рублевых вкладов ВТБ вырос на 21% и превысил 5,2 трлн рублей. Количество активных сберегателей ВТБ с начала года увеличилось на 21%. Клиенты открыли порядка 2,4 млн вкладов.

«Рынок сбережений сейчас – самый конкурентный в рознице. Клиенты обращают внимание на высокие ставки и простоту оформления депозитов и накопительных счетов, постоянно находясь в поиске лучшего предложения. Весь рынок растет рекордными темпами и в этом году может «прибавить» 22,5%. В первую очередь, растет объем срочных депозитов: пока ключевая ставка высокая, большинство вкладчиков стремится зафиксировать экстра-доходность. ВТБ во многом определяет рост рынка, формируя предложения для клиентов до того, как это станет мейнстримом. Например, в июне мы запустили вклад, привязанный к ключевой ставке, и видим повышенный спрос клиентов на него, а также увеличили ставку по накопительному счету до 18%. С начала года наши клиенты разместили на депозитах и счетах в ВТБ уже 1 трлн рублей, мы поступательно движемся к нашей стратегической цели удвоить объем рублевых депозитов, который по итогам 2026 года превысит 11 трлн рублей», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Сохраняется высокий интерес к юаню как со стороны крупных инвесторов, так и со стороны вкладчиков. Планомерно растет и доля юаня в общей структуре депозитов. Портфель юаневых пассивов уже достиг 16,1 млрд в китайской валюте, увеличившись на 24% с начала года. К концу года банк планирует увеличить долю юаня в валютных вкладах до 50%.

Банк РНКБ также отмечает сохранение активного спроса на сберегательные продукты у жителей Республики Крым и Севастополя. С начала года общий объем срочных депозитов в РНКБ вырос на 11,6% и достиг 110,6 млрд рублей. Клиенты открыли порядка 108 тыс. вкладов (для сравнения, за аналогичный период 2023 года было открыто 64 тысяч вкладов).

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 3 человека попали в больницу после ДТП

Полезное

2 часа назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

заказать звонок от тараканов круглосуточно обратный звонок

Новости Казани

день назад

Один погиб, несколько в реанимации после вечеринки на пляже «Локомотив» в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

Цены на тепло в Татарстане могут вырасти на 60‑70%

монтаж кондиционера в Самаре

Новости Татарстана

23 часа назад

Холод в Татарстане продлится до конца недели

Новости Казани

9 часов назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

день назад

Бывший муж 15 июня застрелил супругу, а потом покончил с собой в Челнах

Новости Казани

7 часов назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток
Новости Казани
час назад

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран

Гид по скидкам Казани

день назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

Новости Татарстана

2 часа назад

Из Казани в Москву 5 июля стартуют новые авиарейсы

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске к концу 2024 начнётся строительство домов в 15 микрорайоне
В казанском суде мужчину обвиняют в истязании жены
Новости Казани
час назад

В казанском суде мужчину обвиняют в истязании жены

Новости Казани

3 часа назад

Делегация ЮАР приедет на саммит БРИКС в Казани в октябре

Новости Казани

5 часов назад

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

Новости Казани

6 часов назад

В Казани 24 июня посетитель бара попал в больницу с пробитой головой
Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
Интересное в Казани
4 дня назад

Оригинальные рецепты намазок из разных стран мира
Прокуратура: частная школа в центре Казани работала без лицензии
Новости Казани
5 часов назад

Прокуратура: частная школа в центре Казани работала без лицензии