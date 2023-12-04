Полный запрет уже сегодня: абсолютно всех, кто снимает деньги с банковских карт, предупредили

Граждан России предупреждают, что в силу вступил новый запрет, касающийся снятия наличных средств через банкоматы, сообщает progorodsamara.

Финансовый эксперт Валерий Попов объяснил, что в настоящее время россияне чаще стали снимать наличные деньги с банковских карт и счетов с помощью банкоматов. В связи с этим появились новые мошеннические схемы, направленные на обворовывание граждан. А именно, злоумышленники стремятся получить доступ в карте, не используя ее саму.

Если у банкомата стоит большая очередь, то это самое удобное место и время для проведения мошеннических операций. Злоумышленники начинают определенную процедуру, связанную с перечислением, снятием или любым другим действием с денежными средствами на счете, и не завершают ее. Всем известно, для того, чтобы совершить какие-то действия с деньгами через банкомат, нужно подтвердить их, вставив карту или приложив, но также такие действия нужны и для того, чтобы начать операцию. Именно поэтому, когда подходит очередь, стоявшего за мошенником россиянина, пользоваться банкоматом, он не обращает внимания вполне обычную надпись «вставьте карту», здесь и происходит преступление: вставляя или прикладывая карту в вышеописанной ситуации, гражданин сильно рискует завершить операцию, начатую злоумышленниками, к которой можно отнести перевод денег, оплату услуг и другое.

Таким образом, гражданам, грубо говоря, запрещено пользоваться банкоматом, если на экране уже есть надпись «вставьте карту», так как в большинстве случаев это грозит им неприятностями.