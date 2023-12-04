Новости России
· Ульяна Сенько

Полный запрет уже сегодня: абсолютно всех, кто снимает деньги с банковских карт, предупредили

Полный запрет уже сегодня: абсолютно всех, кто снимает деньги с банковских карт, предупредили

onlinevologda.ru

Подписаться в Telegram

Граждан России предупреждают, что в силу вступил новый запрет, касающийся снятия наличных средств через банкоматы, сообщает progorodsamara.

Финансовый эксперт Валерий Попов объяснил, что в настоящее время россияне чаще стали снимать наличные деньги с банковских карт и счетов с помощью банкоматов. В связи с этим появились новые мошеннические схемы, направленные на обворовывание граждан. А именно, злоумышленники стремятся получить доступ в карте, не используя ее саму.

Если у банкомата стоит большая очередь, то это самое удобное место и время для проведения мошеннических операций. Злоумышленники начинают определенную процедуру, связанную с перечислением, снятием или любым другим действием с денежными средствами на счете, и не завершают ее. Всем известно, для того, чтобы совершить какие-то действия с деньгами через банкомат, нужно подтвердить их, вставив карту или приложив, но также такие действия нужны и для того, чтобы начать операцию. Именно поэтому, когда подходит очередь, стоявшего за мошенником россиянина, пользоваться банкоматом, он не обращает внимания вполне обычную надпись «вставьте карту», здесь и происходит преступление: вставляя или прикладывая карту в вышеописанной ситуации, гражданин сильно рискует завершить операцию, начатую злоумышленниками, к которой можно отнести перевод денег, оплату услуг и другое.

Таким образом, гражданам, грубо говоря, запрещено пользоваться банкоматом, если на экране уже есть надпись «вставьте карту», так как в большинстве случаев это грозит им неприятностями.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Мэр Набережных Челнов дал комментарий по поводу пожара на рынке

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

уничтожение тараканов в квартире эко желаемый

Лонгриды

21 час назад

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

Полезное

3 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

перинатальный психолог в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Трек челнинской артистки возглавил мировой хит-парад Shazam

Новости Татарстана

день назад

Скончалась мама гендиректора КАМАЗа

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» завершит чемпионат КХЛ во Дворце спорта

Новости Татарстана

день назад

Площадь челнинского пожара увеличилась до 7 тысяч квадратов

Новости Татарстана

18 часов назад

В Набережных Челнах 300 детей участников СВО посетили кинотеатр
Лонгриды
21 час назад

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

Новости Татарстана

38 минут назад

Набережные Челны получат 500 млн рублей на уход содержания деревьев и кустарников

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

час назад

В Казани увеличилось количество зарегистрированных преступлений

Новости Татарстана

час назад

Казанские районы украсят к Новому году до 15 декабря
«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»
Лонгриды
2 дня назад

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

Новости Татарстана

2 часа назад

Мэр Казани сравнил организацию Игр Будущего с запуском ракет в космос

Новости Татарстана

3 часа назад

Масштабный пожар на авторынке «Гараж-500» в Набережных Челнах оставил без работы множество арендаторов

Новости Татарстана

4 часа назад

Режиссер сериала «Слово пацана» рассказал о предстоящих сезонах
Советы от казанского эксперта по строительству: на что обратить внимание при выборе загородного участка в Казани?
Интересное в Казани
4 дня назад

Советы от казанского эксперта по строительству: на что обратить внимание при выборе загородного участка в Казани?