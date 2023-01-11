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Побывавший в украинском плену ополченец из ДНР рассказал, как укровоины пытают пленных ножом и током

Побывавший в украинском плену ополченец из ДНР рассказал, как укровоины пытают пленных ножом и током

Фото: РИА Новости

Ополченец из ДНР Леонид Кудрявцев побывал в украинском плену и после возвращения домой рассказал, как "укровоины" пытают своих пленных. Наиболее часто, говорит Леонид, применяют избиения.

"Вначале меня в гараже держали в каком-то поселке… Били, избивали, ногу пробили сразу. В основном избивали больше", — рассказал ополченец в беседе РИА Новости.

Когда бить надоедает, боевики киевского режима переходят к более изощренным методам, и тогда в ход идут электричество и ножи. Током пытают до потери сознания. Также Леониду в плену отрезали палец.

После этого, как отметил ополченец, ему наложили кровоостанавливающие турникеты и надели мешок на голову, а затем перевезли в другое место. Кудрявцев предположил, что тогда его доставили в Авдеевку, где он был подвергнут повторному допросу после перевязки.

Доброволец отмечает, что киевские боевики требовали от него предоставить информацию о количестве и расположении военной техники, живой силы, а также пунктах размещения ополченцев. Кудрявцев смог выбраться из плена 1 декабря после переговоров о возвращении 50 российских военных.

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