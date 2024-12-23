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По-настоящему вкусная и хрустящая квашеная капуста: рецепт достался по наследству от бабушки

Семейный рецепт квашеной капусты, который слави...

rutube.ru

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Квашеная капуста — не только традиционное блюдо русской кухни, но и источник витаминов в холодное время года.

Сегодня мы раскроем семейный рецепт квашеной капусты, который передается из поколения в поколение и славится своим неповторимым вкусом и хрустом.

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста — 5 кг
  • Морковь — 3-4 шт. среднего размера
  • Соль — 125 г (примерно 2,5 ст. ложки без верха на каждый килограмм капусты)
  • Черный перец горошком — 10-15 шт.
  • Лавровый лист — 3-4 шт.

Секретные добавки:

  • Яблоки (кисло-сладкие) — 2 шт.
  • Клюква свежая или замороженная — 100 г

Процесс приготовления:

  • Подготовка капусты: Начните с тщательного промывания капусты под холодной водой. Очистите верхние листья, вырежьте кочерыгу и нашинкуйте капусту тонкой соломкой.
  • Добавление моркови: Очистите морковь и натрите на крупной терке. Если хотите добавить немного сладости, можете слегка припудрить морковь сахаром.
  • Смешивание ингредиентов: В большой глубокой емкости смешайте капусту, морковь, яблоки (нарезанные дольками), клюкву, перец горошком и лавровый лист. Равномерно распределите соль между слоями.
  • Трамбовка: Очень важный момент — хорошо утрамбуйте капусту руками или толкушкой, чтобы она пустила сок. Это поможет начать процесс брожения и обеспечит идеальный хруст.
  • Ферментация: Переложите капусту в чистую банку или эмалированную кастрюлю, накройте капустным листом, поставьте груз, чтобы капуста была полностью покрыта соком.
  • Завершение процесса: Оставьте капусту при комнатной температуре на 1-2 дня для начала брожения, после чего перенесите в прохладное место (подвал, холодильник) на 1-2 недели для достижения полной готовности.

Важные советы

  • Регулярно проверяйте капусту в первые дни брожения: если на поверхности появляется пена или плесень — аккуратно уберите ее.
  • Храните квашеную капусту в холодильнике или другом прохладном месте. Правильно приготовленная капуста может храниться в течение нескольких месяцев.

Этот рецепт бабушкиной квашеной капусты не только позволяет наслаждаться вкусом и хрустом домашнего консервирования, но и приносит тепло семейных традиций в ваш дом. Подавайте квашеную капусту как гарнир, добавляйте в салаты или используйте в качестве ингредиента для супов и других блюд — и пусть каждый укус будет наполнен вкусом истории!

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