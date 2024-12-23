По-настоящему вкусная и хрустящая квашеная капуста: рецепт достался по наследству от бабушки
rutube.ru
Квашеная капуста — не только традиционное блюдо русской кухни, но и источник витаминов в холодное время года.
Сегодня мы раскроем семейный рецепт квашеной капусты, который передается из поколения в поколение и славится своим неповторимым вкусом и хрустом.
Ингредиенты:
- Белокочанная капуста — 5 кг
- Морковь — 3-4 шт. среднего размера
- Соль — 125 г (примерно 2,5 ст. ложки без верха на каждый килограмм капусты)
- Черный перец горошком — 10-15 шт.
- Лавровый лист — 3-4 шт.
Секретные добавки:
- Яблоки (кисло-сладкие) — 2 шт.
- Клюква свежая или замороженная — 100 г
Процесс приготовления:
- Подготовка капусты: Начните с тщательного промывания капусты под холодной водой. Очистите верхние листья, вырежьте кочерыгу и нашинкуйте капусту тонкой соломкой.
- Добавление моркови: Очистите морковь и натрите на крупной терке. Если хотите добавить немного сладости, можете слегка припудрить морковь сахаром.
- Смешивание ингредиентов: В большой глубокой емкости смешайте капусту, морковь, яблоки (нарезанные дольками), клюкву, перец горошком и лавровый лист. Равномерно распределите соль между слоями.
- Трамбовка: Очень важный момент — хорошо утрамбуйте капусту руками или толкушкой, чтобы она пустила сок. Это поможет начать процесс брожения и обеспечит идеальный хруст.
- Ферментация: Переложите капусту в чистую банку или эмалированную кастрюлю, накройте капустным листом, поставьте груз, чтобы капуста была полностью покрыта соком.
- Завершение процесса: Оставьте капусту при комнатной температуре на 1-2 дня для начала брожения, после чего перенесите в прохладное место (подвал, холодильник) на 1-2 недели для достижения полной готовности.
Важные советы
- Регулярно проверяйте капусту в первые дни брожения: если на поверхности появляется пена или плесень — аккуратно уберите ее.
- Храните квашеную капусту в холодильнике или другом прохладном месте. Правильно приготовленная капуста может храниться в течение нескольких месяцев.
Этот рецепт бабушкиной квашеной капусты не только позволяет наслаждаться вкусом и хрустом домашнего консервирования, но и приносит тепло семейных традиций в ваш дом. Подавайте квашеную капусту как гарнир, добавляйте в салаты или используйте в качестве ингредиента для супов и других блюд — и пусть каждый укус будет наполнен вкусом истории!
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец