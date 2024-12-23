По-настоящему вкусная и хрустящая квашеная капуста: рецепт достался по наследству от бабушки

Квашеная капуста — не только традиционное блюдо русской кухни, но и источник витаминов в холодное время года.

Сегодня мы раскроем семейный рецепт квашеной капусты, который передается из поколения в поколение и славится своим неповторимым вкусом и хрустом.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста — 5 кг

Морковь — 3-4 шт. среднего размера

Соль — 125 г (примерно 2,5 ст. ложки без верха на каждый килограмм капусты)

Черный перец горошком — 10-15 шт.

Лавровый лист — 3-4 шт.

Секретные добавки:

Яблоки (кисло-сладкие) — 2 шт.

Клюква свежая или замороженная — 100 г

Процесс приготовления:

Подготовка капусты: Начните с тщательного промывания капусты под холодной водой. Очистите верхние листья, вырежьте кочерыгу и нашинкуйте капусту тонкой соломкой.

Добавление моркови: Очистите морковь и натрите на крупной терке. Если хотите добавить немного сладости, можете слегка припудрить морковь сахаром.

Смешивание ингредиентов: В большой глубокой емкости смешайте капусту, морковь, яблоки (нарезанные дольками), клюкву, перец горошком и лавровый лист. Равномерно распределите соль между слоями.

Трамбовка: Очень важный момент — хорошо утрамбуйте капусту руками или толкушкой, чтобы она пустила сок. Это поможет начать процесс брожения и обеспечит идеальный хруст.

Ферментация: Переложите капусту в чистую банку или эмалированную кастрюлю, накройте капустным листом, поставьте груз, чтобы капуста была полностью покрыта соком.

Завершение процесса: Оставьте капусту при комнатной температуре на 1-2 дня для начала брожения, после чего перенесите в прохладное место (подвал, холодильник) на 1-2 недели для достижения полной готовности.

Важные советы

Регулярно проверяйте капусту в первые дни брожения: если на поверхности появляется пена или плесень — аккуратно уберите ее.

Храните квашеную капусту в холодильнике или другом прохладном месте. Правильно приготовленная капуста может храниться в течение нескольких месяцев.

Этот рецепт бабушкиной квашеной капусты не только позволяет наслаждаться вкусом и хрустом домашнего консервирования, но и приносит тепло семейных традиций в ваш дом. Подавайте квашеную капусту как гарнир, добавляйте в салаты или используйте в качестве ингредиента для супов и других блюд — и пусть каждый укус будет наполнен вкусом истории!