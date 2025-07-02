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Вечером разбрасываю дармовое средство — утром все муравьи разбежались: ушлые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтвердил

С приходом весны муравьи активизируются, и могу...

kasheloff.ru

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С приходом весны муравьи начинают активно выходить на охоту, строить муравейники и портить урожай. Эти насекомые могут причинить много неприятностей, начиная от повреждения корневой системы и заканчивая распространением тли.

Важно не забывать об опасности, которую они представляют, и принимать меры по борьбе с ними.

Опасность, о которой забывают

Эксперт по сельскому хозяйству Людмила Шубина предупреждает, что муравьи могут стать серьёзной угрозой для урожая, особенно когда речь идёт о:

  • распространении тли — муравьи защищают её ради сладких выделений;
  • повреждении корневой системы растений;
  • заражении грядок и теплиц.

Лучше всего бороться с муравьями на ранней стадии, пока колонии не разрослись и не нанесли значительный урон.

Химия — только в крайнем случае

На рынке существует множество инсектицидов, в том числе на основе неоникотиноидов, но агрономы рекомендуют использовать более безопасные средства. Одним из таких средств является народная приманка с борной кислотой, которая проверена временем и эффективна в борьбе с муравьями.

Рецепт приманки с борной кислотой

Для приготовления приманки понадобятся:

  • 1 чайная ложка борной кислоты (продаётся в аптеке);
  • 100 граммов варенья, мёда или сладкого фарша.

Смесь тщательно перемешивают и раскладывают в небольшие крышки или блюдца, которые размещают вблизи муравейников или на маршрутах движения насекомых.

Как работает этот метод

  • Приманка не убивает муравьёв сразу — и это её главное преимущество. Муравьи уносят частички приманки в гнездо, где заражают матку и личинок. Через несколько дней вся колония погибает.
  • Борная кислота действует медленно, но эффективно, не отпугивая муравьёв и не загрязняя почву. Это позволяет полностью решить проблему с муравьями без использования агрессивной химии.

Использование народных методов, таких как приманка с борной кислотой, помогает бороться с муравьями на участке без вреда для растений и окружающей среды. Такой подход решает проблему с минимальными затратами и без применения химии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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