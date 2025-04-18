Пенсионерам назвали справку, которая сделает пенсию больше на 3000 рублей

Пожилые россияне могут рассчитывать на значительную прибавку к пенсии — речь идёт о дополнительных выплатах в размере от 3000 рублей.

Причём оформить её можно уже сейчас, а деньги начнут приходить с мая. Об этом сообщили специалисты Социального фонда.

Кто может претендовать на доплату

Дополнительные выплаты положены тем пенсионерам, на иждивении которых находится близкий человек. Чаще всего это несовершеннолетние дети или студенты, обучающиеся очно.

Если ребёнку меньше 18 лет, никаких документов предоставлять не нужно — факт совместного проживания уже считается основанием.

После 18 лет потребуется справка из учебного заведения, подтверждающая, что ребёнок обучается на дневной форме. Без этого документального подтверждения доплата назначена не будет.

Такая прибавка к пенсии выплачивается до достижения иждивенцем 23 лет.

Размер доплаты и как её оформить

Сумма составляет примерно 3000 рублей на одного иждивенца. Оформить её можно через Социальный фонд. Причём выплаты доступны как неработающим, так и работающим пенсионерам.

Одна семья может получить доплату за трёх человек максимум, причём оба пенсионера — мать и отец, если они оба на пенсии — могут подать заявление и получать выплаты отдельно. Также в некоторых случаях доплата положена за супруга или супругу, если они официально находятся на иждивении.

Когда подавать заявление

Если обратиться в фонд до конца апреля, то первая доплата будет начислена уже с мая и поступит вместе с очередной пенсией, сообщает primpress.