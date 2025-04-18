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Пенсионерам назвали справку, которая сделает пенсию больше на 3000 рублей

Пенсионерам рассказали о возможности получить д...

sakhalinmedia.ru

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Пожилые россияне могут рассчитывать на значительную прибавку к пенсии — речь идёт о дополнительных выплатах в размере от 3000 рублей.

Причём оформить её можно уже сейчас, а деньги начнут приходить с мая. Об этом сообщили специалисты Социального фонда.

Кто может претендовать на доплату

  • Дополнительные выплаты положены тем пенсионерам, на иждивении которых находится близкий человек. Чаще всего это несовершеннолетние дети или студенты, обучающиеся очно.
  • Если ребёнку меньше 18 лет, никаких документов предоставлять не нужно — факт совместного проживания уже считается основанием.
  • После 18 лет потребуется справка из учебного заведения, подтверждающая, что ребёнок обучается на дневной форме. Без этого документального подтверждения доплата назначена не будет.
  • Такая прибавка к пенсии выплачивается до достижения иждивенцем 23 лет.

Размер доплаты и как её оформить

Сумма составляет примерно 3000 рублей на одного иждивенца. Оформить её можно через Социальный фонд. Причём выплаты доступны как неработающим, так и работающим пенсионерам.

Одна семья может получить доплату за трёх человек максимум, причём оба пенсионера — мать и отец, если они оба на пенсии — могут подать заявление и получать выплаты отдельно. Также в некоторых случаях доплата положена за супруга или супругу, если они официально находятся на иждивении.

Когда подавать заявление

Если обратиться в фонд до конца апреля, то первая доплата будет начислена уже с мая и поступит вместе с очередной пенсией, сообщает primpress.

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