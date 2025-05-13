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· 16+ · Екатерина Баранова

Она жила долгие 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо

Женщина, сделавшая ставку на простую еду и умер...

nbcnews.com

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Женщина, прожившая долгую жизнь, уверена: ключ к здоровью — вовсе не модные суперфуды или строгие диеты, а простое питание, умеренность и спокойный образ жизни.

Рацион без излишеств

Основу её питания составляли углеводы, служившие главным источником энергии. При этом в её рационе практически не было изобилия фруктов или овощей. Такой подход может удивить тех, кто считает разнообразие и большое количество растительной пищи обязательным для здоровья.

Однако, как показывают её результаты, стабильность и предсказуемость в питании сыграли положительную роль.

Физическая активность и социальные связи

Помимо рациона, важной частью её образа жизни были:

  • регулярные прогулки и физическая активность;
  • тёплые отношения с близкими людьми;
  • отсутствие переедания;
  • избегание стресса и перегрузок.

Что говорят врачи

По мнению медиков, долголетие — это не просто вопрос рациона. Значительно большую роль играют:

  • психоэмоциональное состояние;
  • режим сна и отдыха;
  • движение и умеренность;
  • гармония с собой и окружающими.

«Формула долголетия — индивидуальна. Главное — прислушиваться к своему телу», — отмечают специалисты.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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