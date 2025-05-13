Она жила долгие 117 лет, не ела ни фруктов, ни овощей, но в ее меню на протяжении жизни было всего одно блюдо
nbcnews.com
Женщина, прожившая долгую жизнь, уверена: ключ к здоровью — вовсе не модные суперфуды или строгие диеты, а простое питание, умеренность и спокойный образ жизни.
Рацион без излишеств
Основу её питания составляли углеводы, служившие главным источником энергии. При этом в её рационе практически не было изобилия фруктов или овощей. Такой подход может удивить тех, кто считает разнообразие и большое количество растительной пищи обязательным для здоровья.
Однако, как показывают её результаты, стабильность и предсказуемость в питании сыграли положительную роль.
Физическая активность и социальные связи
Помимо рациона, важной частью её образа жизни были:
- регулярные прогулки и физическая активность;
- тёплые отношения с близкими людьми;
- отсутствие переедания;
- избегание стресса и перегрузок.
Что говорят врачи
По мнению медиков, долголетие — это не просто вопрос рациона. Значительно большую роль играют:
- психоэмоциональное состояние;
- режим сна и отдыха;
- движение и умеренность;
- гармония с собой и окружающими.
«Формула долголетия — индивидуальна. Главное — прислушиваться к своему телу», — отмечают специалисты.
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