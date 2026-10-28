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АО «Транснефть – Прикамье» с начала 2026 года сэкономило более 5,9 млн кВт*ч электроэнергии

Служба новостей Автор статьи
АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги реализ...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть - Прикамье"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 9 месяцев 2026 года. Сэкономлено 5,99 млн кВт*ч электроэнергии, котельно-печного топлива и тепловой энергии – 2,6 тонн условного топлива и 15,6 Гкал, соответственно.

Результатом реализации мероприятий, разработанных на основании рекомендаций энергетических обследований, стала экономия топливно-энергетических ресурсов по объектам выработки тепловой энергии и покупной теплоэнергии, которая с начала 2026 года суммарно составила 5,2 тонны условного топлива.

В зданиях и сооружениях производственных объектов в зимний период применяются режим «дежурного» отопления и настройка автоматических терморегуляторов на нормативную температуру. Указанные меры позволяют снизить потребление тепловой энергии за отопительный период до 10 % в зависимости от назначения здания, в том числе за счет снижения в выходные и праздничные дни температуры воздуха.

Реализуемые мероприятия в области энергосбережения позитивно влияют на безопасность окружающей среды. Использование теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности позволяет одновременно снизить расходы на отопление, а также минимизировать выбросы парниковых газов в атмосферу.

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