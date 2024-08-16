Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Ни капли сливок, сплошная пальма: Роскачество открыло всем правду о популярных марках сливочного масла

В наше время, когда потребители все больше забо...

magmer.ru

Подписаться в Telegram

В наше время, когда потребители все больше заботятся о качестве продуктов питания, точность этикеток становится предметом жарких дискуссий и строгого контроля. Российское качество (Роскачество) недавно провело исследование популярных марок сливочного масла, результаты которого заставили многих задуматься о правдивости утверждений производителей.

Согласно результатам анализа, некоторые из самых распространенных в России марок сливочного масла содержат значительное количество растительных жиров, в частности пальмового масла, вопреки заявлениям о "100% сливочности". Это открытие вызвало бурю в общественности и потребовало от ответственных органов принять меры.

Почему это важно?

Сливочное масло, традиционно ценится за его натуральность и питательные свойства. Однако добавление пальмового масла не только снижает пищевую ценность продукта, но и может вводить потребителей в заблуждение. Пальмовое масло, хоть и является растительным жиром, имеет другой жирнокислотный состав, что может влиять на здоровье человека, особенно при высоком потреблении.

Как проходило исследование?

Роскачество проверило несколько десятков образцов сливочного масла, продаваемых под различными торговыми марками. Используя методы газожидкостной хроматографии, эксперты определили содержание растительных жиров. Результаты показали, что в некоторых образцах доля пальмового масла достигала 20-30%, что является нарушением российских стандартов качества.

Реакция производителей и властей

После публикации результатов исследования, некоторые производители начали пересмотр своих производственных процессов, а также методов маркировки продукции. В то же время, Роскачество призвало регулирующие органы ужесточить контроль за соответствием продукции заявленным на упаковке характеристикам.

Как реагировать потребителям?

Эксперты советуют покупателям внимательнее изучать состав продукта на упаковке и предпочитать масло, которое четко указывает процент содержания сливок. Кроме того, стоит обращать внимание на цену: слишком низкая стоимость часто указывает на возможное присутствие дешевых заменителей.

Это разоблачение поднимает важные вопросы о прозрачности пищевой промышленности и необходимости более строгого регулирования качества продуктов питания, чтобы защитить права потребителей и обеспечить их здоровье.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ начался суд над женщиной, у которой в пожаре погибли 7 человек

Интересное в Казани

8 часов назад

Эксперты рассказали, как вывести домашний интернет на новый уровень

гелевая обработка от тараканов дезинсекторы

Новости Казани

день назад

Метеоролог рассказал, когда в Казань придет 30-градусная жара

Интересное в Казани

3 дня назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

ремонт автодомов в Москве

Новости Казани

11 часов назад

В Казани мама склоняет 5-летнюю дочь к интиму с сожителем: что с ней было

Новости Татарстана

11 часов назад

Сергея Миронова оставили в СИЗО до 1 октября 2024 года

Новости Казани

13 часов назад

После смертельного ДТП в Салмачах в реанимацию попал 9-месячный ребенок

Новости Казани

день назад

Салихов: в Казани в подземной галерее предложили создать «Волганариум»

Новости Татарстана

день назад

Татарстанские медалисты и ударники сдали экзамены на 2
Новости России
4 часа назад

Жилищные проблемы в Царево Village: соседские конфликты и ночные беспорядки

"Царево Village" - один из жилых комплексов под...

Новости Татарстана

4 часа назад

Фигуристка Алина Загитова хочет исполнить авторскую песню на шоу

Интересное в Казани

8 часов назад

Discord: Твой путеводитель в мире общения и гейминга

Новости Казани

4 часа назад

Экс-глава «ИнтехБанка» не отправился в ИК из-за ущерба на 713 миллионов рублей

Новости Татарстана

6 часов назад

Jony и «Кар-мэн» выступят на концерте ко Дню нефтяника в Нижнекамске 24 августа
Гастроэнтеролог рассказала о том, как татарстан...
Новости Татарстана
9 часов назад

Гастроэнтеролог рассказала о том, как татарстанцам не заедать стресс

Новости Казани

6 часов назад

Алина Загитова перед премьерой своего шоу рассказала о сложностях подготовки

Новости Татарстана

6 часов назад

22-летняя Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду

Новости Татарстана

10 часов назад

Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки» в Альметьевске
Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 ж...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани
В Альметьевске Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев ...
Новости Татарстана
10 часов назад

В Альметьевске Бурак Озчивит и Рузиль Минекаев точно снимутся в фильме «Елки»