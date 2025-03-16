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Ни капли пальмы, только сливки: Росконтроль показал лучшие сливочное масло

Специалисты Росконтроля рассказали о сливочном ...

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Специалисты Росконтроля рассказали о сливочном масле, которое получило признание как лучшее в своей категории. По данным экспертов, в этом продукте содержатся только натуральные сливки, а производитель не экономил на качестве сырья, сообщает пресс-служба Primpress.

Как определить качественное сливочное масло?

Эксперты подчеркнули, что натуральное масло – это ценный продукт, содержащий полезные элементы для организма. Однако оно должно быть изготовлено исключительно из коровьего молока без добавления немолочных жиров.

Последние проверки Росконтроля показали, что на полках магазинов до сих пор встречается поддельное масло. Некоторые производители используют растительные жиры, что позволяет снизить себестоимость продукта почти на 300 рублей за килограмм.

Топ-5 лучших марок сливочного масла

Несмотря на наличие подделок, на рынке представлено немало качественных брендов. Эксперты Росконтроля составили рейтинг из пяти марок, которые полностью соответствуют стандартам и гарантируют натуральный состав:

  1. Экомилк – признан лучшим образцом. Ранее этот бренд включали в «черный список» за использование растительных жиров, но теперь его продукция полностью натуральная и состоит только из чистых сливок.
  2. Вкуснотеево – масло, соответствующее требованиям ГОСТ и демонстрирующее стабильное качество.
  3. Брест-Литовск – еще один бренд, прошедший проверки на натуральность и безопасность.
  4. Лакомо – заслужил высокие оценки за чистый состав и отличные вкусовые качества.
  5. Anchor 82% – известный бренд, который получил положительные отзывы экспертов за натуральные ингредиенты.

Вывод

По мнению специалистов, выбирая бренды из этого списка, покупатели могут быть уверены, что приобретают настоящее сливочное масло, соответствующее самым высоким стандартам качества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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