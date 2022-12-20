Newsweek: Россия развернула непобедимое и самое грозное оружие Путина, боевую систему «Авангард»

Россия разворачивает новейшую боевую систему "Авангард", непобедимое оружие президента Владимира Путина. Об этом пишет аналитик Халеда Рахман для американского издания Newsweek.

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Авангард" был одним из нескольких передовых систем вооружений, о которых Россия объявила еще в марте 2018 года. Оружие способно летать со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука, и его невозможно перехватить, отмечают в США.

Выступая в 2018 году, Путин назвал систему "непобедимой", и за это определение ухватились на Западе.

По словам российского президента, оружие абсолютно неуязвимо для любых систем противовоздушной и противоракетной обороны.

"Авангард" имеет дальность действия более 6000 километров и способен нести ядерную или обычную боевую нагрузку. Оружие также может пролететь над Антарктидой и приблизиться к континентальной части США с юга.

Второй полк заступил на дежурство с межконтинентальными баллистическими "Авангардами" в Оренбургской дивизии.

