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«Начнется 6 декабря и продлится 6 дней»: погодный апокалипсис предрекли синоптики

«Начнется 6 декабря и продлится 6 дней»: погодный апокалипсис предрекли синоптики

newsler.ru

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Россиянам советуют как можно скорее утепляться, ведь уже на этой неделе декабрь удивит своими лютыми морозами многие регионы нашей страны.

Согласно прогнозу погоду метеорологической службы Gismeteo, жителям Центральных и Приволжских регионов России стоит быть готовыми, так как на названных территориях начнется настоящее климатическое безумие.

Прежде метеорологи сообщали, что грядущая зима будет теплой и короткой, однако в настоящее время прогноз резко изменился, так как температура вод мирового океана стремительно снижается, порождая циркуляцию холодного воздуха на суше, включая и территории нашей страны.

Уже завтра 6 декабря в Республиках Башкортостан и Татарстан, а также в Ульяновской области наступит суровая российская зима: температура воздуха в Казани завтра опуститься до отметки в минус 20 градусов, в Уфе до минус 25, а в Ульяновске до 21 градуса ниже нуля. Вместе с тем осадки будут крайне малы, в основном солнце изредка будут закрывать не густые облака. С каждым днем столбики термометров в перечисленных регионах будут опускаться ниже и уже к концу недели покажут жгучий мороз в минус 32 градуса в Башкортостане, минус 27 градусов в Татарстане и Ульяновской области.

В Москве и Санкт-Петербурге ситуация будет лучше, так как до конца недели температура воздуха в обеих столицах не опуститься ниже минус 20. Вместе с тем осадки в виде снега с 6 по 11 декабря не ожидаются.

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