«Начнется 6 декабря и продлится 6 дней»: погодный апокалипсис предрекли синоптики

Россиянам советуют как можно скорее утепляться, ведь уже на этой неделе декабрь удивит своими лютыми морозами многие регионы нашей страны.

Согласно прогнозу погоду метеорологической службы Gismeteo, жителям Центральных и Приволжских регионов России стоит быть готовыми, так как на названных территориях начнется настоящее климатическое безумие.

Прежде метеорологи сообщали, что грядущая зима будет теплой и короткой, однако в настоящее время прогноз резко изменился, так как температура вод мирового океана стремительно снижается, порождая циркуляцию холодного воздуха на суше, включая и территории нашей страны.

Уже завтра 6 декабря в Республиках Башкортостан и Татарстан, а также в Ульяновской области наступит суровая российская зима: температура воздуха в Казани завтра опуститься до отметки в минус 20 градусов, в Уфе до минус 25, а в Ульяновске до 21 градуса ниже нуля. Вместе с тем осадки будут крайне малы, в основном солнце изредка будут закрывать не густые облака. С каждым днем столбики термометров в перечисленных регионах будут опускаться ниже и уже к концу недели покажут жгучий мороз в минус 32 градуса в Башкортостане, минус 27 градусов в Татарстане и Ульяновской области.

В Москве и Санкт-Петербурге ситуация будет лучше, так как до конца недели температура воздуха в обеих столицах не опуститься ниже минус 20. Вместе с тем осадки в виде снега с 6 по 11 декабря не ожидаются.