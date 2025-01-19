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На карты будет приходить от 55 до 80 тысяч рублей: Путин подписал указ о новых выплатах пенсионерам

В преддверии значимого юбилея — 80-летия оконча...

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В преддверии значимого юбилея — 80-летия окончания Второй мировой войны — президент России заявил о начале важной инициативы поддержки ветеранов и других лиц, чья жизнь была неразрывно связана с военными событиями того времени. На заседании Российского организационного комитета «Победа» было объявлено о единовременных выплатах, которые коснутся многих участников и свидетелей войны.

Суть нововведений:

По новому указу, единовременные финансовые выплаты предусмотрены для фронтовиков и их вдов, а также для малолетних и совершеннолетних узников концлагерей, которые получат по 80 тысяч рублей каждый. Труженики тыла, жители осажденного Ленинграда и другие лица, занимавшиеся важной оборонной работой, получат по 55 тысяч рублей.

Цели и задачи указа:

Эта финансовая поддержка является частью обширной программы, направленной на подготовку к празднованию 80-летия Победы, а также на постоянное увековечивание памяти о жертвах войны. Президент подчеркнул обязанность государства обеспечить достойную жизнь для тех, кто выстоял в самые тяжелые времена.

Объявление 2025 года Годом защитника Отечества:

В дополнение к финансовым мерам, 2025 год официально объявлен Годом защитника Отечества. Этот год будет наполнен мероприятиями, способствующими патриотическому воспитанию и углублению уважения к историческому наследию России.

Заключение:

Подготовка к 80-летию Великой Победы подчеркивает важность памяти и уважения к прошлому. Россия стремится не только отметить эту дату на государственном уровне, но и привлечь внимание к значимости ветеранов и всех тех, кто посвятил себя защите Родины. Эти меры поддержки укрепляют связь между поколениями и подтверждают продолжающееся почитание героев прошлого, пишет ulpravda.ru.

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