В проливе Лонг-Айленд моллюски помогли восстановить подводные луга

Двустворчатые моллюски стали участниками необычного экологического проекта в проливе Лонг-Айленд, расположенном между Нью-Йорком и Коннектикутом. Организация Save the Sound использует раковины животных для высадки семян подводного растения взморника морского. На тестовом участке благодаря этой технологии площадь растительности выросла на 178%, пишет Popular Science.

Взморник морской (Zostera marina) формирует подводные луга, которые имеют важное значение для морской экосистемы. Они обеспечивают убежище молоди рыб и беспозвоночных, способствуют очищению воды и снижают эрозию берегов. При этом с 1930-х годов площадь таких зарослей в Лонг-Айлендском проливе сократилась более чем на 90%.

Моллюсков привлекли к работе из-за их привычки погружаться в донный грунт. Перемещаясь, они могут переносить семена под поверхность осадка, что делает процесс восстановления растительности менее трудоемким по сравнению с ручной посадкой.

В ходе разработки метода ученые сначала использовали специальный клей, который применяют при восстановлении коралловых рифов. Затем биолог Мария Роуз из Коннектикутского колледжа установила, что влажная рисовая бумага способствует прорастанию семян. Эти два материала объединили в единую систему.

На одну раковину размещают 10–20 семян, закрепляют их небольшим количеством клея и закрывают влажной рисовой бумагой. В воде бумага растворяется, а семена остаются на дне и получают возможность прорасти.

В 2026 году планируется задействовать 10 тысяч моллюсков, которые перенесут на морское дно примерно 300 тысяч семян. Наблюдение за результатами продлится не менее трех лет. За это время специалисты рассчитывают выяснить, насколько успешно растения укореняются и способны формировать стабильные подводные заросли, сообщает "Самара Онлайн 24".