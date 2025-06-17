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«Когда вернутся наши?»: Владимир Путин объявил о демобилизации мобилизованных, но ключевые вопросы остаются без ответа

Заявление Владимира Путина о начале демобилизац...

foma.ru

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Заявление Владимира Путина о начале демобилизации мобилизованных в июне 2025 года стало долгожданной новостью для многих семей. Впервые за полтора года президент официально подтвердил начало процесса возвращения военнослужащих домой, что подарило надежду.

Однако радость быстро сменилась беспокойством из-за отсутствия конкретной информации по важным вопросам. Главная проблема заключается в том, что законодательство не предусматривает чётких правил для увольнения мобилизованных. Президент сообщил о начале демобилизации, но не уточнил, кто именно и по каким критериям сможет вернуться, что вызвало неопределенность среди военнослужащих и их родных, сообщает thisnews.ru.

Особенно актуален этот вопрос для тех, кто столкнулся с тяжёлыми обстоятельствами в период службы. Речь идет о случаях, когда у мобилизованных погибли близкие родственники, требуется уход за больными членами семьи или у самого военнослужащего развились серьёзные психические расстройства после участия в боевых действиях. Как быть в таких случаях, пока не ясно.

Министерство обороны, ссылаясь на портал «Объясняем.рф», озвучило предполагаемые категории для первоочередной демобилизации. Среди них:

  • Контрактники, чьи контракты закончились до 2022 года.
  • Лица, получившие ранения или психологические травмы. Однако эксперты предупреждают, что диагностика часто сводится к общим формулировкам и зависит от субъективных оценок врачей.
  • Многодетные отцы и единственные кормильцы семей, но при условии документального подтверждения этого статуса, что может стать бюрократическим препятствием.

«Теоретически должны отпускать тех, кто исчерпал свои физические и моральные силы. Но на практике этот процесс субъективен», — отметил военный психолог Дмитрий Семёнов.

Однако, даже если все документы в порядке, решение о демобилизации зависит от командования. По информации источников и правозащитников, именно здесь возникают основные проблемы. Командиры могут объявить военнослужащего «незаменимым», затянуть медицинские комиссии или оспаривать статус кормильца через социальные службы.

Юристы, знакомые с этой проблемой, дают советы родственникам мобилизованных: важно тщательно фиксировать медицинские показания и сложные семейные обстоятельства. Если командование игнорирует законные запросы или задерживает процесс, следует обращаться в военную прокуратуру. В случае, если другие инстанции не реагируют, можно привлечь внимание через СМИ или правозащитные организации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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