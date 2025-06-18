Казань может возглавить создание экологического союза стран БРИКС

Александр Гинзбург, главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, предложил Казани инициировать создание экологического сообщества крупных городов стран БРИКС. Это предложение было озвучено им на XXXIX сессии Казанской городской Думы.

Он отметил, что Казань, ставшая площадкой для саммита БРИКС в октябре прошлого года, могла бы взять на себя роль инициатора создания климатического и экологического объединения городов стран БРИКС. Гинзбург подчеркнул, что в декларации саммита особое внимание было уделено вопросам, связанным с климатом.

Источник: Tatar-inform