В пророчестве Матроны Московской говорится о глобальных переменах, которые ожидают мир. Она предсказала, что Россия отвернется от Запада и начнёт развивать отношения с Востоком. В частности, будут заключены союзы с Индией и Китаем, в то время как Европа может оказаться в сложном положении. Однако для России ближайшие годы также будут нелегкими.

Матрона утверждала, что победа придёт лишь после трудностей. Страна должна будет восстановить «три столпа русской земли»: православие, традиции предков и духовное различие. После этого, по её словам, Европа будет без поддержки России и превратится в «пустыню с землями, окутанными могильным холодом».

Когда трудности будут преодолены, и Россия возродится, Запад перестанет смотреть на неё с завистью, а негативное отношение исчезнет.

Источник: akpars.ru