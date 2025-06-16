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Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Турист из России рассказал о текущей обстановке...

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Турист из России рассказал о текущей обстановке в Израиле, где продолжаются боевые действия. По его словам, местные жители ведут свою деятельность, и в магазинах нет пустых полок.

Министерство туризма Израиля прогнозирует, что к 2026 году количество туристов из России может вернуться к уровням до пандемии. Дани Шахар, глава ведомства, отметил, что россияне восстанавливают свои поездки в страну быстрее других после кризисных ситуаций. Однако он добавил, что для достижения этого необходимо завершение глобальных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке.

13 июня начались столкновения между Израилем и Ираном. В связи с этим Министерство экономического развития России посоветовало гражданам воздержаться от поездок в Израиль и Иран, а туроператорам — приостановить продажу туров в эти страны. На момент начала конфликта в Израиле находилось около 500 российских туристов, сообщает Российский союз туриндустрии.

Корреспонденты «Московской газеты» поговорили с россиянином, который сейчас находится в Израиле, и выяснили, как обстановка влияет на туристов.

«Сейчас небо Израиля закрыто, и вылететь отсюда невозможно. Я приехал на несколько месяцев, и пока не купил обратные билеты. Те, кто отдыхает по путевкам, сталкиваются с проблемами: не все отели могут бесплатно продлить их пребывание или обеспечить питанием. Однако есть места, где туристов размещают бесплатно», — рассказал Александр.

В Бат-Яме, в районе Тель-Авива, несмотря на разрушенные здания, нет прямых попаданий снарядов, отметил турист.

«На улицах не такой сильный хаос, как может показаться. Местные жители ведут себя спокойно, и в каждом здании есть бомбоубежище. Это просторные помещения с медикаментами и водой, туда можно заносить продукты. Подвалы открыты для людей, я видел там несколько туристов с детьми. Магазины работают, даже стритфуд рядом с разрушенными зданиями. Израиль уже сталкивался с такими ситуациями, и местные жители настроены патриотично. Но туристам сейчас действительно нелегко. Я знаю, что вывозят артистов, даже через Иорданию. Но организовать такой выезд для обычных людей сложно. Я не планирую уезжать, надеюсь, что ситуация скоро улучшится», — добавил он.

По данным Министерства здравоохранения Израиля, с начала конфликта пострадали около 700 человек, из которых более 20 погибли. В Иране, по данным местных властей, погибло более 220 человек, а число пострадавших превысило 1200.

Источник: Московская газета

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