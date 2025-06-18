РТУ МИРЭА разработал систему управления техникой жестами

Специалисты РТУ МИРЭА создали алгоритм для управления устройствами с помощью жестов без применения камер или оптических датчиков. Система распознает четыре различных движения руки, превращая их в радиосигналы. Это решение пригодится в умных домах, на производстве и в транспорте, где установить камеры или датчики невозможно.

Программа анализирует радиосигналы, отражённые от движущихся рук, и способна идентифицировать такие жесты, как движение влево, вправо, вверх или вниз. После распознавания системы выполняется нужная команда. Разработчики объясняют, что эта технология работает аналогично управлению с помощью видеожестов, только вместо камеры используется радиоволна. Система сравнивает данные с образцами в базе и точно определяет действие пользователя.

Система не зависит от освещенности и не требует мощных вычислительных ресурсов, что делает её удобной для массового применения. Технология базируется на упрощённых нейровизионных алгоритмах, которые не просто фиксируют движения, а распознают структуру динамических жестов, даже если их выполняют разные люди. Программа занимает всего 8 килобайт, что позволяет использовать её в мобильных приложениях.

Разработчики уже получили патент на своё изобретение.

Источник: ТАСС