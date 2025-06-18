Не у нас
· 16+ · Анастасия Котенкова

РТУ МИРЭА разработал систему управления техникой жестами

Новый метод управления техникой жестами без исп...

Подписаться на Дзен.канал

Специалисты РТУ МИРЭА создали алгоритм для управления устройствами с помощью жестов без применения камер или оптических датчиков. Система распознает четыре различных движения руки, превращая их в радиосигналы. Это решение пригодится в умных домах, на производстве и в транспорте, где установить камеры или датчики невозможно.

Программа анализирует радиосигналы, отражённые от движущихся рук, и способна идентифицировать такие жесты, как движение влево, вправо, вверх или вниз. После распознавания системы выполняется нужная команда. Разработчики объясняют, что эта технология работает аналогично управлению с помощью видеожестов, только вместо камеры используется радиоволна. Система сравнивает данные с образцами в базе и точно определяет действие пользователя.

Система не зависит от освещенности и не требует мощных вычислительных ресурсов, что делает её удобной для массового применения. Технология базируется на упрощённых нейровизионных алгоритмах, которые не просто фиксируют движения, а распознают структуру динамических жестов, даже если их выполняют разные люди. Программа занимает всего 8 килобайт, что позволяет использовать её в мобильных приложениях.

Разработчики уже получили патент на своё изобретение.

Источник: ТАСС

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Россиянин поделился впечатлениями о ситуации в Израиле

Гид по скидкам Казани

день назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

чем уничтожить борщевик на участке

Не у нас

день назад

Яндекс обработал 1,5 млрд звонков с помощью определителя номеров

Новости Татарстана

день назад

Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА

штукатурка и покраска стен цена за кв м в Москве

Лонгриды

8 часов назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

день назад

В Казани исчез памятник Ленину, жители призывают разъяснить его судьбу

Новости Казани

день назад

На концерте в Казани школьница получила травму головы во время слэма
Лонгриды
8 часов назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

В Казани школьницу обвинили в краже карты питан...

Не у нас

51 минуту назад

РТУ МИРЭА разработал систему управления техникой жестами

Гид по скидкам Казани

день назад

Лето не повторяется: что посмотреть, попробовать и прочувствовать в Казани до сентября

Новости Татарстана

час назад

Росприроднадзор наказывает компании Татарстана за экологические нарушения

Новости Казани

час назад

К 2030 году почти половина казанцев будет использовать общественный транспорт
Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного ...
Новости Татарстана
9 часов назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Татарстана

12 часов назад

После укусов клещей к медикам пришли 5,9 тыс. человек в Татарстане

Новости Татарстана

12 часов назад

Начальник ГЖИ РТ рассказал, что у жителей республики не текут крыши

Новости Татарстана

12 часов назад

Самолеты в Казань из Уфы и Махачкалы задержаны из-за угрозы атаки БПЛА
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
4 дня назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю