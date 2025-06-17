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Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Минцифры РТ объяснили, почему в Татарстане возн...

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В Татарстане вводились временные ограничения на мобильный интернет из-за угрозы атак с использованием беспилотников. Это решение стало новым шагом для региона, и его начали применять только недавно, с учетом участившихся атак дронов. В Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи РТ рассказали, почему пришлось ограничить доступ к мобильному интернету.

Как пояснили в министерстве, дроны могут управляться через мобильный интернет. Чтобы минимизировать риски для жителей Татарстана, было принято решение ограничить использование мобильной связи в период действия режима "Беспилотная опасность".

Местные жители сообщали о трудностях с пользованием мобильными сервисами из-за ограничений. В ответ на это в Минцифры РТ отметили, что понимают важность интернета для повседневных нужд, таких как оплата покупок и заказ такси. Вместе с операторами связи и Роскомнадзором специалисты работают над восстановлением хотя бы минимального подключения для этих целей.

Как только угроза с атакой исчезает, операторы связи восстанавливают полный доступ к интернету. Однако сотовая связь и бесплатный Wi-Fi остаются доступными, включая в парках и торговых центрах.

Жителей интересует, как можно узнать, когда интернет будет снова доступен. В министерстве посоветовали следить за информацией через мобильное приложение «МЧС России», которое сообщает как об угрозах, так и об их отмене.

Кроме того, жителям рекомендовали использовать общественные точки Wi-Fi, так как радиус действия Wi-Fi-сетей ограничен 100 метрами, и они не попадают под ограничения. Также возможно подключить проводной интернет, что позволит получить доступ ко всем мобильным сервисам. Этот вариант рекомендован и для предпринимателей, чтобы они могли продолжать принимать платежи.

В Минцифры РТ заверили, что сотовая связь продолжает работать, а для экстренных вызовов можно дозвониться по номеру 112 даже без SIM-карты. В мае и июне режим угрозы беспилотников вводился несколько раз, и ограничения, по мнению министерства, необходимы для безопасности жителей региона.

Источник: Татар-информ

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