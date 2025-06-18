К 2030 году почти половина казанцев будет использовать общественный транспорт

К 2030 году в Казани почти половина населения начнет пользоваться общественным транспортом, что поможет значительно уменьшить загрязнение воздуха и улучшить условия жизни горожан.

Город продолжает развивать «зеленую» транспортную сеть. На данный момент в Казани эксплуатируется 608 автобусов, из которых 330 работают на газовом топливе, а также 90 трамваев и 145 троллейбусов.

Экологическая ситуация в городе остаётся сложной. По данным Министерства экологии Татарстана за 2024 год, автомобили составляют 70% всех выбросов загрязняющих веществ, при этом общий объем выбросов достигает 40,6 тыс. тонн, а количество автомобилей в городе — 485 тысяч.

Городские власти ставят перед собой цель увеличить долю жителей, использующих общественный транспорт, с нынешних 30% до 45% к 2030 году. Это поможет снизить нагрузку на экологию и повысить качество жизни горожан.

Развитие общественного транспорта стало одним из приоритетных направлений городского управления, направленного на улучшение экологической ситуации в Казани. Одним из шагов для этого является увеличение числа экологичных транспортных средств, таких как электробусы и другие виды общественного транспорта на электричестве и/или газе.

Как сообщил директор агентства стратегического менеджмента KOMANDA Валерия Маршалова на сессии Казанской городской Думы, цель — создать удобную и комфортную систему общественного транспорта, чтобы горожане предпочитали его личному автомобилю. В настоящее время 67% общественного транспорта города является экологически чистым.