На Кировской дамбе в Казани началась установка шумозащитных конструкций

На Кировской дамбе в Казани началась установка стойок для шумозащитных экранов, сообщил корреспондент «БИЗНЕС Online». Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов выражал просьбу найти альтернативу таким конструкциям.

На фотографиях, опубликованных в СМИ, видно, как вдоль дамбы устанавливаются металлические стойки, а рядом работает строительная техника. Планируется, что высота экранов будет составлять 3,2 метра, а общее расстояние установки — 715 метров.

Проект установки шумозащитных конструкций за 89 миллионов рублей был анонсирован еще в апреле. В соответствии с планом, будет установлено 1 248 панелей с двухсторонней перфорацией и 416 панелей, отражающих звук. Работы выполняются по заказу ГБУ «Дирекция финансирования программы дорожных программ».

Идея установки экранов вызвала обсуждение на комиссии по градостроительным вопросам в исторических поселениях, где некоторые участники высказались против, опасаясь, что такие конструкции могут закрыть вид на Казань. В ответ Минниханов предложил рассмотреть альтернативные варианты.