Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани
Про город
В Казани школьницу обвинили в краже карты питания. Администрация школы №189 приняла решение поставить девочку на внутришкольный учет, как утверждает мама девочки, без суда и следствия. Сейчас дело дошло суд. Редакция PROKAZAN решила разобраться в этой истории и выяснить, почему даже прокуратура не смогла оспорить действия школы.
Обвинение и постановка на внутришкольный учет
Всё началось с того, что ученица школы №189 в Казани, была поставлена на внутришкольный учет по обвинению в краже карты питания у одноклассницы. Обвинение было основано на видеозаписи, где девочка находилась рядом с кассой в столовой, однако списания с её карты в этот момент не происходило. Как выяснилось позже, в системе был сбой и списание было позже. Но, по словам мамы девочки, директор решил закрыть на этот факт глаза.
«На собрании я просто не могла даже посмотреть, было у нас списание с картой нашей или не было, потому что нет у них интернета в этом помещении. Они под давлением службы безопасности уверяли, что мой ребенок это сделал, без всяких других объяснений», — рассказала мама девочки Виктория.
Школа не предоставила Виктории доказательств её вины и не провела полноценного расследования. Вместо этого девочку поставили на учет, что повлекло серьёзные последствия для её репутации.
Обращение в прокуратуру и Министерство образования
После того как мать девочки узнала, что её дочь оказалась на учете, она попыталась решить ситуацию мирным путём, обратившись в прокуратуру и Министерство образования. Однако ответы, которые она получила, были лишь формальными отписками.
Автор фото: gsn.tatarstan.ru
«Мы писали заявление и в прокуратуру, и в Министерство образования, но все отписки были лишь со слов директора: прошло какое-то задание, было подписано так-то. Ответов на суть проблемы не последовало», — рассказала мама ребёнка.
Переносы судов и отказ в признании ошибки
После того как Виктория обратилась в суд, дело начало затягиваться. Судебные заседания переносились несколько раз, а документы, необходимые для разбирательства, не поступали вовремя.
«Судьи меняются, дело откладывается. У нас уже третий судья, и каждый раз не хватает каких-то документов, а то и вовсе ничего не присылают», — сообщила Виктория.
Юрист Виктории, Наиль Абдуллин, также отметил, что они до сих пор не могут получить полные видеоматериалы, которые могли бы доказать невиновность девочки:
«С точки зрения закона, у нас нет сомнений в выигрыше. Мы продолжаем требовать видеозаписи, чтобы доказать, что девочка не могла совершить кражу, ведь она не могла одновременно расплатиться с чужой карты и со своей через несколько минут», — говорит юрист.
Однако вместо того чтобы предоставить эти материалы, школа продолжала настаивать на своём, не предоставляя полной информации.
Задним числом снятие с учета
Когда стало понятно, что дело запахло жареным, администрация школы неожиданно сняла девочку с учета, рассказывает мама, но только задним числом. Это решение вызвало недовольство со стороны защиты.
«Когда мы подали в суд, они уже задним числом сняли ребенка с учета. Но формулировка была такая, что она перестала быть на учете, потому что больше нигде не засветилась. Мы требуем, чтобы они признали свою ошибку и убрали все записи об учете», — рассказывает Виктория.
Школа не пошла на признание своей ошибки и продолжала уклоняться от более серьезных шагов, что только добавляло напряженности в процесс.
Роль прокуратуры и Министерства образования
Кроме того, прокуратура и Министерство образования, которые были задействованы в этом деле, не проявили должного интереса к расследованию ситуации и поддержали позицию школы.
«Прокуратура поддержала директора, не провела всестороннее расследование. Они лишь выслушали его версию, не учтя наших аргументов», — рассказал юрист.
Сложности с получением доказательств
Важным моментом в этом деле является отказ школы предоставить полные видеозаписи, которые могли бы прояснить ситуацию. На данный момент защита по-прежнему не имеет доступа к видеозаписям, на основании которых было сделано обвинение.
Автор фото: Про город
«Когда они нам передали диск с видео, мы увидели, что на записи наша девочка находится в столовой всего один раз. Но списания с её карты произошли через несколько минут после того, как она ушла. Мы продолжаем требовать эти записи и надеемся, что суд поможет нам их получить», — пояснил юрист Наиль Абдуллин.
Этот аспект дела ещё больше усложняет ситуацию, так как школа не предоставляет полноценную информацию, что делает процесс расследования ещё более запутанным.
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