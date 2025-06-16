В Казани исчез памятник Ленину, жители призывают разъяснить его судьбу
скриншот из видеоматериала tatarstan24.tv
В Казани исчез памятник Ленину у ДК в Соцгороде. Местные жители обеспокоены возможной утратой культурного наследия.
Жители Казани заметили, что памятник Владимиру Ленину, который долгое время стоял у входа во Дворец культуры на улице Копылова, исчез. Это было обнаружено случайно — за высоким забором, скрывающим строительные работы, остался только постамент. Местные жители не знают, где теперь находится сам памятник.
Тревогу первым поднял экскурсовод и местный житель Соцгорода Валерий Матросов. Он отметил, что это место имеет большое историческое значение для города, а сам Дворец культуры уже несколько лет не используется. Теперь, по мнению жителей, на его месте может быть построен жилой дом.
Среди горожан возникают опасения, что вместе с памятником может исчезнуть и часть культурной памяти о советской эпохе. Сегодня в Казани трудно назвать единственный «центральный» памятник Ленину, поскольку каждый из них имеет свою историческую ценность. Люди призывают сохранить это культурное наследие и хотя бы разъяснить судьбу памятника.
Источник: Татарстан 24
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