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В Казани исчез памятник Ленину, жители призывают разъяснить его судьбу

В Казани исчез памятник Ленину у ДК в Соцгороде

скриншот из видеоматериала tatarstan24.tv

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В Казани исчез памятник Ленину у ДК в Соцгороде. Местные жители обеспокоены возможной утратой культурного наследия.

Жители Казани заметили, что памятник Владимиру Ленину, который долгое время стоял у входа во Дворец культуры на улице Копылова, исчез. Это было обнаружено случайно — за высоким забором, скрывающим строительные работы, остался только постамент. Местные жители не знают, где теперь находится сам памятник.

Тревогу первым поднял экскурсовод и местный житель Соцгорода Валерий Матросов. Он отметил, что это место имеет большое историческое значение для города, а сам Дворец культуры уже несколько лет не используется. Теперь, по мнению жителей, на его месте может быть построен жилой дом.

Среди горожан возникают опасения, что вместе с памятником может исчезнуть и часть культурной памяти о советской эпохе. Сегодня в Казани трудно назвать единственный «центральный» памятник Ленину, поскольку каждый из них имеет свою историческую ценность. Люди призывают сохранить это культурное наследие и хотя бы разъяснить судьбу памятника.

Источник: Татарстан 24

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