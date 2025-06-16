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Казанцы призваны следить за кемперами, используемыми для запуска БПЛА

Жителей Казани призвали быть внимательными к ке...

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Жителей Казани призвали быть внимательными к кемперам, которые могут использоваться для запуска беспилотников. Об этом сообщило издание «Вечерняя Казань».

По информации источника, в Россию поступила крупная партия кемперов, представляющих собой незавершённые жилые модули, которые устанавливаются на базе грузовых автомобилей или джипов. Эти кемперы оснащены солнечными панелями на крыше. Предполагается, что эти машины могли быть ввезены с Украины для проведения атак.

Горожан просят внимательно следить за кемперами, которые могут появиться в дворах. В случае обнаружения подозрительных автомобилей рекомендуется сообщить об этом в полицию, чтобы специалисты проверили информацию.

Напомним, что 1 июня Украина использовала FPV-дроны для атаки на аэродромы в пяти российских регионах. Министерство обороны заявило, что атаки на военные аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате атак произошло возгорание нескольких единиц авиатехники.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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