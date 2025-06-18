Росприроднадзор наказывает компании Татарстана за экологические нарушения

Фаяз Шакиров, руководитель Росприроднадзора по Волжско-Камскому региону, рассказал о ситуации с загрязнением в Татарстане. В 2025 году было возбуждено 619 административных дел, а штрафы составили 214 миллионов рублей. Среди крупных нарушителей: ПАО «Татнефть», АО «КМК ТЭМПО», «Альметьевск-Водоканал» и другие.

В 2024 году был выдано разрешение на эксплуатацию полигона «Восточный», но рекультивация полигона «Химический» до сих пор не завершена из-за нехватки средств. Работа по засыпке продолжается, запах с полигона уменьшается.

Также были проведены проверки на предприятиях Казани, таких как «Казаньоргсинтез» и «Казанский авиационный завод». Большинство нарушений касались документации, что могло привести к загрязнению воздуха. Мэрия считает, что основным загрязнителем являются автомобили, которые выбрасывают 40,6 тысячи тонн вредных веществ.



Источник: inkazan.ru