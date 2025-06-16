Яндекс обработал 1,5 млрд звонков с помощью определителя номеров

Яндекс подвёл итоги 2024 года, опубликовав отчёт о достижениях компании в области технологий и цифровой безопасности. Одним из ярких результатов стало использование автоматического определителя номеров, который за год обработал почти 1,5 миллиарда звонков. Из них более половины были определены как нежелательные, и пользователи получили предупреждения.

Кроме того, компания активно развивает другие сферы, такие как здравоохранение, социальная поддержка и защита от мошенников. В этом году Яндекс продолжил улучшать доступность своих сервисов для людей с ограниченными возможностями, а также запустил новые инструменты для предпринимателей и образовательные инициативы для школьников.

Источник: Яндекс