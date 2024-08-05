Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше любых магазинных аэрозолей

В борьбе с клещами на природе многие из нас при...

svoevse.ru

Подписаться в Telegram

В борьбе с клещами на природе многие из нас прибегают к традиционным средствам, таким как специальные спреи и лосьоны. Однако, последние научные исследования и рекомендации экспертов открывают новые, более натуральные методы защиты. Эфирные масла выделяются как особенно эффективное и доступное средство против этих кровососущих паразитов.

Эфирные масла, такие как масло эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева, создают аромат, который активно отталкивает клещей. Благодаря своим репеллентным свойствам, эти масла являются надежным барьером, не позволяя паразитам приближаться на расстояние более метра. Приобрести их можно в любой аптеке или магазине по весьма доступной цене — всего за 45 рублей.

Для усиления и продления эффекта эфирных масел, эксперты советуют добавлять их в специальную "базу". Это может быть спирт, уксус или глицерин, которые усиливают защитные свойства ароматов на длительное время. Эта простая добавка значительно увеличивает эффективность масел, обеспечивая надежную защиту во время пребывания в лесу или на природе.

Несмотря на безопасность аромамасел для человека, важно помнить, что их нельзя использовать на животных. Некоторые запахи могут быть вредны для здоровья питомцев. Однако, для защиты животных существует альтернативное средство — смесь водки и ванилина. Растворив 2 грамма ванилина в 100 миллилитрах водки и оставив на 5-7 дней, полученный раствор можно использовать как спрей для обработки шерсти животного перед каждой прогулкой. Это поможет защитить вашего питомца от нежелательных паразитов, не подвергая его риску от воздействия химических репеллентов.

Эти методы позволяют каждому из нас подходить к вопросу защиты от клещей с большей осознанностью и заботой как о собственном здоровье, так и о здоровье наших четвероногих друзей.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Татарстан организует три праздничных события с бюджетом 32,3 миллиона рублей

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

мор тараканов вызвать москва

Новости Татарстана

19 часов назад

Авиасбой в Казани: Turkish Airlines не допустила 38 пассажиров к вылету

Интересное в Казани

3 дня назад

Лазерное преображение: откройте мир ярких красок с коррекцией зрения

чип тюнинг цена спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Как выбрать идеальный арбуз?

Новости Татарстана

19 часов назад

Смертельное ДТП на трассе Казань - Ульяновск: при столкновении погибли два человека

Новости Казани

день назад

«Я легендарный бомж»: Сергей Рычков посетил «Приют Человека» в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

Бабенко присоединился к «Ак Барсу» за 10 миллионов рублей

Новости Татарстана

день назад

Завозная малярия в Татарстане: случай заболевания после поездки в Конго
Лонгриды
2 дня назад

Угроза лихорадки Западного Нила: что нужно знать татарстанцам

В Татарстане началось распространение опасного ...

Новости Татарстана

час назад

Татарстан выделит 7,4 млн рублей на изготовление государственных наград

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

Новости Казани

час назад

В 80 лет умерла режиссер театра кукол «Экият» Людмила Дьяченко

Новости Татарстана

19 часов назад

Кот Симба: новый сотрудник Московского зоопарка
Около поселка Каратун 4 августа автоледи постра...
Новости Татарстана
час назад

Около поселка Каратун 4 августа автоледи пострадала в массовом ДТП

Новости Татарстана

19 часов назад

Благоустройство Татарстана: 75% работ завершено по программе «Наш двор»

Новости Татарстана

22 часа назад

Казанский аэропорт получит 7,7 миллиарда рублей на реконструкцию

Новости Татарстана

22 часа назад

Я выбираю небо: Казанский авиационный фестиваль с концертом Dabro
Стоматолог, которая вылечила три поколения каза...
Интересное в Казани
4 дня назад

Стоматолог, которая вылечила три поколения казанцев: удивительная история Зухры Харисовны Яхиной 
Велодевичник в Казани: 10 лет красоты и дружбы ...
Новости Татарстана
15 часов назад

Велодевичник в Казани: 10 лет красоты и дружбы на велосипедах