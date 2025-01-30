Каким будет лето 2025 после аномально теплой зимы: эксперты ответили, к чему готовиться садоводам

Зима 2025 года в России и других странах Содружества удивила аномально высокими температурами, и хотя снег на некоторых территориях так и не выпал, садоводы и аграрии обеспокоены тем, что теплый зимний сезон может повлиять на будущее лето и урожай.

Причины для беспокойства существуют, так как климатические изменения становятся все более очевидными и непредсказуемыми. Ожидается, что это не только повлияет на экосистему, но и принесет немало сложностей для аграриев. Но каким будет лето 2025 года и какие риски оно может повлечь за собой?

Что прогнозируют климатологи?

По мнению экспертов, аномально теплая зима может быть сигналом к раннему наступлению весны и, как следствие, жаркого лета. Климатологи связывают это с эффектом «Эль-Ниньо», который усиливает глобальное потепление и влияет на атмосферные явления по всему миру. Это явление увеличивает вероятность экстремальных температур, засух и неожиданных климатических аномалий в летние месяцы.

Особенно важно, что отсутствие снега и холода зимой снижает влажность почвы, что может привести к засухам в южных регионах, где почвы песчаные и не удерживают влагу. В таких условиях растения испытывают сильный стресс, и урожай может пострадать.

Риски для урожая: засуха и вредители

Засуха и потеря влаги. Без снега в зимний период влага в почве значительно снижается, что особенно актуально для таких сельскохозяйственных регионов, как юг России. Песчаные и малоплодородные земли в условиях нехватки влаги могут переживать серьезные проблемы с сохранением урожая, особенно в летние месяцы, когда температура достигает пика.

Вредители и болезни. Теплая зима становится благоприятной для выживания множества вредителей, таких как тля, мучнистая роса, снежная плесень и корневая гниль. Эти болезни могут наносить значительный ущерб растениям, особенно если их не удается вовремя контролировать.

Положительные аспекты теплой зимы

Тем не менее, есть и положительные моменты, которые могут оказаться полезными для некоторых сельскохозяйственных культур. Например, теплые зимние условия способствуют более раннему росту растений, что может дать им шанс на хороший прирост весной. Озимые зерновые, такие как пшеница и рожь, способны благополучно пережить зиму в мягких условиях, не испытывая сильных морозов.

Раннее начало роста также может поспособствовать более раннему сбору урожая, что особенно важно для некоторых культур, таких как ранний картофель или овощи. Тем не менее, не стоит забывать о возможных перепадах температуры, которые могут повлиять на рост и развитие растений.

Мнения экспертов: как подготовиться к лету 2025?

Растения под угрозой. По мнению агрономов Воронежского ГАУ, главная угроза для будущего урожая — это резкие колебания температуры и отсутствие снежного покрова, что ослабляет иммунитет растений и способствует пересыханию почвы. Урожайность будет напрямую зависеть от погодных условий с апреля по июль, когда решается судьба многих сельскохозяйственных культур.

Риски для культур. Дмитрий Лужинский, специалист НАН Беларуси, предупреждает, что резкие похолодания без снежного покрытия могут привести к гибели таких культур, как рапс или ячмень. Это особенно важно учитывать, ведь в условиях холодных ночей без защиты растений будет гораздо труднее обеспечить их выживание.

Как подготовиться к лету 2025?

С учетом всех прогнозов и возможных рисков аграрии и садоводы должны принимать меры заранее, чтобы минимизировать потери.

Вот несколько рекомендаций:

Проверьте состояние семян и приобретите новые. Если у вас есть сомнения в качестве старых семян, лучше подготовить новый посадочный материал, чтобы гарантировать хороший старт для растений.

Обработка растений фунгицидами. Чтобы избежать заболеваний, таких как корневая гниль и мучнистая роса, необходимо проводить профилактическую обработку культур от вредителей и болезней.

Подготовка почвы. В условиях засухи важно правильно подготовить почву, используя мульчу или специальные покрытия, чтобы сохранить влагу и улучшить структуру грунта.

Борьба с вредителями. Теплая зима способствует выживанию вредителей, поэтому борьба с ними будет важной частью подготовки к будущему сезону. Необходимо заранее подумать о том, как контролировать их численность и предотвратить распространение заболеваний.

Теплая зима 2025 года — это предвестие множества климатических изменений, которые будут иметь далеко идущие последствия для сельского хозяйства. Несмотря на возможные риски, такие как засухи и всплеск вредителей, аграрии должны готовиться к лету заранее, чтобы минимизировать потери и обеспечить хороший урожай.

Важно, чтобы каждый садовод и фермер понимал угрозы, которые могут повлиять на его землю, и принимал меры по защите своих растений и почвы.

Засушливые и жаркие летние месяцы могут стать настоящим испытанием, однако, с правильной подготовкой и стратегией, можно преодолеть вызовы природы и получить достойный урожай, сообщает progorodnn.ru.