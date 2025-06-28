Как гром среди ясного неба: астролог Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого в начале июля ждёт ужасная участь

Астролог Тамара Глоба предупреждает, что начало июля для представителей знака Рыбы будет сложным.

На первое место выйдут проблемы со здоровьем, которые могут отвлечь от других сфер жизни. Однако Глоба утверждает, что не стоит паниковать, а нужно принимать меры для поддержания своего состояния.

Что может произойти:

Снижение энергии и физическая слабость.

Рыбы могут ощущать усталость, апатию и общее чувство упадка сил. Физическое состояние потребует особого внимания.

Эмоциональная нестабильность.

Проблемы с здоровьем могут повлиять на эмоциональный фон, вызывая перемены настроения и повышенную чувствительность.

Финансовые риски.

Астролог также предупреждает о возможных неудачных сделках и обманах со стороны близких. В это время важно проявлять осторожность в финансовых вопросах.

Что делать:

Сохранять спокойствие.

Контроль над эмоциями поможет справиться с трудностями и избежать стресса. Сохранение хладнокровия — ключ к успешному преодолению испытаний.

Заняться творчеством.

Творческие занятия и участие в проектах помогут отвлечься и найти внутреннюю гармонию. Это время для развития своих талантов и переключения внимания.

Проверять финансы.

Будьте осторожны с финансовыми вложениями и тщательно анализируйте все предложения, чтобы избежать потерь.

Когда ждать изменений:

Самые значительные события могут наступить в третьей декаде июня, а интуиция Рыб поможет избежать многих проблем, если они прислушаются к себе.