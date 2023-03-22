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Генерал Гурулев объяснил, почему наступление ВСУ станет "хорошим знаком"

Генерал Гурулев: наступление ВСУ станет "хорошим знаком"
Генерал Гурулев объяснил, почему наступление ВСУ станет "хорошим знаком"

Фото: открытые источники

Генерал, депутат ГД РФ Андрей Гурулев прокомментировал весеннее наступление ВСУ, которого так ждут на Западе. Он напомнил, что ранее в США говорили о зимнем наступлении, когда почва "промерзнет". Сейчас переключились на разговоры о том, что наступать ВСУ будут, когда почва просохнет.

Гурулев предложил оставить в стороне разговоры о погоде на Украине и посмотреть на вещи реально: Киев сейчас проверяет оборону Вооруженных Сил РФ со всех сторон, в то время как ВСУ пытаются сосредоточить свои силы несмотря на ограниченные ресурсы и проблемы с дисциплиной в армии.

Следовательно, разведка должна быть готова оперативно узнать, где и как украинцы могут попытаться прорваться, и действовать сообразно ситуации.

"Если противник в ближайшее время пойдет в наступление, то для нас это будет хорошим знаком. Идеальный вариант на сегодняшний день – принять их в наступлении", - заявил Гурулев.

Российская армия, считает Гурулев, в части обороны отлично подготовилась, она готова встретить ВСУ на любом направлении.

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